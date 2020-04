5 jeux vidéo qui sont bons pour le moral: la sélection de Raph

Aussi mémorable qu’un jeu post-apocalyptique comme The Last of Us puisse être, avouons que ce n’est probablement pas le titre idéal pour se changer les idées en pleine pandémie.

Certes, peut-être que vous êtes du genre à vous remonter le moral avec une bonne histoire de fin du monde, mais, bon, ce n’est pas le cas de tout le monde!

Pour les autres, les membres de l’équipe de Pèse sur start vous proposent chaque semaine quelques suggestions de jeux qui font du bien et qui se veulent de bons exutoires en cette époque pas toujours très zen.

Après Kazzie la semaine dernière, c’est donc à mon tour de vous proposer cinq jeux vidéo qui, je l’espère, seront bons pour votre moral!

Paru en mars dernier alors que le Québec se lançait dans un grand confinement généralisé, Animal Crossing: New Horizons est rapidement devenu pour plusieurs l’antidote parfait à la grisaille de la vie en isolation.

Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la série de Nintendo, on y incarne un personnage aux traits enfantins qui se retrouve dans un endroit perdu (ici une île déserte) et doit se bâtir un nouveau chez-soi tout en se faisant de nouveaux amis.

Ça peut sembler exigeant, mais, au contraire, c’est l’un des jeux les plus relaxants auxquels j’ai pu jouer depuis très longtemps.

On pêche, on attrape des insectes, on cueille des fruits, on bricole des objets, on décore sa demeure et, somme toute, on se la coule douce.

Ajoutez à ça des personnages attachants (oui, même ce profiteur de Tom Nook), une attention remarquable aux détails et une bonne dose d’humour et vous obtenez un autre classique de Nintendo.

Attention, par contre, je suggère de consommer New Horizons à petites doses. Comme les heures et les jours s’y écoulent en temps réel, on peut venir à se lasser un peu trop vite si on cherche à le clencher rapidement. Ce n’est juste pas possible... alors prolongez le plaisir!

Everybody’s Golf

(PS4)

Certaines personnes vont rire de moi d’inclure un jeu de golf dans cette liste, mais je devais le faire, tout simplement!

Quoi de mieux pour se changer les idées que de tenter frénétiquement de déposer une petite balle dans un trou, à peine plus gros, situé des dizaines, voire des centaines, de verges plus loin en utilisant uniquement quelques bâtons pour accomplir sa tâche?

Bref, vous voyez ce que je veux dire.

En temps de crise, il m’apparaît donc complètement logique de vous recommander Everybody’s Golf, un jeu, vous l’aurez deviné, de golf, mais qui couvre d’une épaisse couche d’humour et de joyeux ridicule la pratique de ce sport (oui, c’est un sport, n’essayez pas).

Cela dit, malgré le côté bon enfant du titre, les mécaniques sont solides et pourront offrir autant une expérience ludique aux premiers venus qu’un défi un peu plus exigeant aux golfeurs virtuels qui n’en sont pas à leur premier parcours.

Par ailleurs, je vous recommande avant toute chose de faire l’effort de vous créer un personnage avant de vous élancer sur le tertre de départ. Disons qu’il y a moyen de rendre votre partie encore plus rigolote!

South Park: The Stick of Truth

(PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360, Switch, PC)

Parlant d’humour, si vous avez besoin de rire un peu pour oublier le chaos provoqué par la COVID-19, vous DEVEZ essayer South Park: The Stick of Truth.

Évidemment, si la série télé du même nom vous rebute et vous fait inévitablement changer de poste, vous voudrez peut-être passer votre tour.

Par contre, si vous êtes fan de l’œuvre de Trey Parker et Matt Stone, ou même si vous ne la connaissez pas et que vous aimez simplement les critiques de société aussi absurdes que vulgaires, The Stick of Truth vous accrochera un sourire au visage du début à la fin.

Personnellement, je n’avais derrière la cravate que quelques épisodes dépareillés de South Park avant de commencer le jeu et je dois vous avouer que celui-ci m’a malgré tout conquis après une dizaine de minutes seulement.

C’est immensément drôle, bien écrit et, tant au niveau de la production que de l’histoire, on a l’impression d’être plongé au cœur de l’émission pendant plusieurs heures.

Surtout que, côté gameplay, la parodie de RPG ne déçoit pas et peut se targuer d’avoir un système aussi bien fait, sinon encore mieux, que quelques «vrais» jeux du genre.

Alors, n’attendez pas, faites un Lemmiwinks de vous et plongez dans l’aventure!

Forza Horizon 4

(Xbox One, PC)

Si vous êtes comme moi, les roadtrips vous manquent en cette période de confinement... ou, du moins, la perspective de ne pas pouvoir s’y adonner à moyen terme vous déprime un peu.

Alors, pourquoi ne pas en faire un virtuel? Et même si plusieurs jeux pourraient vous permettre de vous évader un peu derrière le volant d’un bolide, Forza Horizon 4 raffine l’expérience à l’extrême.

Dans le titre de Microsoft Studios, on retrouve une immense panoplie de véhicules, une variété d’épreuves, mais, aussi et surtout, le charme des routes et paysages inspirés par ceux de la Grande-Bretagne.

Autre petite merveille de Forza Horizon 4, c’est que les saisons changent chaque semaine, ce qui permet de découvrir chaque recoin de l’immense monde ouvert sous des facettes bien différentes selon le moment du mois.

Côté conduite, c’est un brin arcade, mais ce n’est pas non plus la folie de Burnout. En fait, je dirais qu’il s’agit d’un excellent «juste milieu» qui permet d’offrir un certain niveau de défi sans pour autant se transformer en une grosse prise de tête.

En d’autres mots, c’est la plateforme de roadtrip parfaite. Ne manque que les arrêts casse-croûte!

Until Dawn

(PS4)

Bon, celui-là n’est peut-être pas un jeu feel good typique, mais je me devais de l’inclure!

En quelques mots, Until Dawn est l’enfant un peu particulier d’un titre interactif à la Heavy Rain et d’un film d’horreur kitsch où une bande d’adolescents se perdent dans le bois alors qu’il y a ÉVIDEMMENT un tueur qui rôde dans les parages.

Bref, il s’agit d’un titre où vous devrez faire des choix aux conséquences tragiques, où on vous fera sursauter à tout vent et où tous les personnages (et leurs dialogues) semblent sortir tout droit d’une œuvre de série B des années 90.

De ce fait, je vous entends demander: «mais pourquoi est-ce que quelqu’un voudrait endurer ça»?

Eh bien, parce que ça se révèle au final excessivement comique et divertissant, alors que l’on comprend assez vite que cet hommage aux films de slasher un peu niaiseux était absolument intentionnel de la part des développeurs.

Et du niaiseux, accompagné de quelques jump scares inutiles, c’est exactement ce dont l’humanité a besoin ces jours-ci.

