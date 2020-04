Call of Duty Warzone: les tricheurs seront tous rassemblés dans les mêmes parties

Infinity Ward a trouvé une façon bien intéressante (et assez cocasse) de décourager les tricheurs dans Call of Duty: Warzone... les confiner tous dans les mêmes parties!

Interpellé par bon nombre de joueurs excédés par les adversaires déloyaux, le studio américain a ainsi annoncé mardi soir plusieurs mesures afin de mettre un frein à la triche dans son «battle royale» gratuit, de même que dans Modern Warfare.

En plus de prévoir un «purgatoire» spécial pour les tricheurs suspectés, cette mise à jour est censée déployer «des ajustements dédiés de sécurité» et donner de nouvelles ressources au studio et son équipe pour endiguer les pratiques interdites.

Dès cette semaine, celles et ceux qui signalent un joueur suspecté de tricher auront aussi désormais une confirmation si ce dernier est banni du jeu.

Par ailleurs, Infinity Ward travaille également sur une fonctionnalité qui permettra de dénoncer un tricheur potentiel directement dans la «killcam» et le mode spectateur.

Espérons maintenant que ces mesures, et tout particulièrement les parties réservées aux supposés tricheurs, soient suffisantes pour endiguer la récente vague de mauvais joueurs au sein du très populaire titre en ligne.

Ce sera un dossier à suivre!

