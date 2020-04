Call of Duty Warzone: il se sert d’un volant pour gagner un combat dans la zone «Gulag»

La vie en confinement nous donne l’occasion, et le temps, d’essayer plein de nouvelles choses.

On peut découvrir un roman classique que l’on n’avait jamais lu.

On peut cuisiner une recette que l’on ne connaissait pas.

On peut apprendre à tricoter, poser ses pneus d’été, écrire de la poésie ou nouer une cravate.

On peut aussi jouer à Call of Duty: Warzone en utilisant un volant de course en guise de manette.

Un peu comme ce youtubeur du nom de Noel Miller.

Que voulez-vous, ce sont des affaires qui arrivent quand on a beaucoup de temps à perdre.

Cela dit, Miller a peut-être découvert ici sa vraie vocation, étant donné qu’il a réussi à tuer son adversaire lors d’un tête-à-tête dans la zone «Gulag» de Warzone, comme l’a relayé Kotaku.

Oui, toujours avec ledit volant.

he gotta uninstall pic.twitter.com/yxcnzh2RKX — Noel Miller (@thenoelmiller) April 11, 2020

Bien joué? On peut dire, en effet.

Notons que l’entièreté de l’expérimentation du joueur a été diffusée sur Twitch.

Et si la conduite des véhicules du «battle royale» s’est retrouvée facilitée par le volant de Noel Miller, disons que le reste ne l’a pas tellement été.

Certes, il va sans dire que «l’exploit» s’avère assez comique merci, comme la plupart des tentatives du genre avec d’autres contrôleurs atypiques, par ailleurs.

Rappelons que Call of Duty: Warzone est disponible gratuitement sur PS4, Xbox One et PC depuis un peu plus d’un mois.

Il est à noter que vous pouvez également y jouer avec une manette ou le classique combo clavier et souris. On aime aussi bien vous le préciser, d’un coup.

