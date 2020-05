Call of Duty: voici les nouveautés de la semaine pour Modern Warfare et Warzone

De façon hebdomadaire, Activision et Infinity Ward brassent quelque peu les différents modes de jeux en ligne offerts pour Call of Duty: Modern Warfare et cette semaine ne fait pas exception à la règle.

• À lire aussi: Call of Duty: Warzone devrait être rapidement disponible sur PS5 et Xbox Series X, selon Infinity Ward

• À lire aussi: Call of Duty: construisez l’arme ultime dans Modern Warfare grâce à cette nouvelle mise à jour de contenu

• À lire aussi: Call of Duty Warzone: les tricheurs seront tous rassemblés dans les mêmes parties

Les amateurs de combat rapproché seront ainsi heureux d’apprendre qu’une playlist «24/7» mettant en vedette l’excellente carte Shipment fait partie des ajouts en ce début du mois de mai, tout comme le mode Demolition, qui effectue son retour dans Modern Warfare.

Par ailleurs, Warzone, le penchant «battle royale» gratuit de Call of Duty, a lui aussi droit à quelques nouveautés cette semaine, comme l’a remarqué VG247.

Outre l’arrivée du mode Blood Money Plunder en formule «Trios», notons aussi qu’une nouvelle, et très voyante, peinture rose, inspirée du monde de l’anime, fait son apparition pour le camion cargo du jeu, tout comme deux «blueprints» pour des armes légendaires.

Capture d'écran La peinture Senpai pour le camion cargo de Call of Duty: Warzone

Rappelons que, plus tôt cette semaine, un directeur chez Infinity Ward a fait savoir que Warzone arriverait fort probablement rapidement sur PS5 et Xbox Series X, suivant la sortie des nouvelles consoles de Sony et Microsoft.

Dans la même entrevue, on apprenait aussi que les développeurs planchaient en ce moment sur l’intégration d’un volet «Duos» pour Warzone.

À regarder