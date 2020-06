Xbox Series S: Microsoft pourrait dévoiler une autre console en août

Microsoft prépare-t-elle une console de prochaine génération un peu moins puissante, mais plus abordable? Si on en croit différentes sources, il semblerait que ce soit le cas. Et selon un scénario élaboré par Eurogamer, celle-ci pourrait être dévoilée en août.

Surnommée Xbox Series S par certains, considérée comme le projet Lockhart par d’autres, la console fait tourner le moulin à rumeurs depuis bon nombre de mois.

L’an dernier, des informations indiquaient que Microsoft commercialiserait deux systèmes distincts pour la prochaine génération, aux spécifications et aux prix différents, suivant le principe des Xbox One X et S.

Toutefois, lorsqu’est venu le temps de montrer ses plans au public en décembre 2019, la firme de Redmond n’a levé le voile que sur un modèle, la puissante Xbox Series X. Les rumeurs au sujet d’une deuxième Xbox plus abordable se sont alors apaisées pendant un instant, mais de récents indices sont venus raviver les espoirs.

Ainsi, d’après Eurogamer, la Xbox Series S (ou peu importe comment elle s’appellera) devait être présentée en juin, mais le sera finalement en août prochain. Un peu plus tôt ce mois-ci, le site Venturebeat avait également fait la même prédiction.

Simples spéculations ou faits réels? On devrait le savoir d’ici quelques semaines. Pour le moment, Microsoft n’a pas commenté les rumeurs, mais disons que celles-ci se font de plus en plus insistantes.

Chose certaine, l’actualité gaming cet automne risque d’être forte en rebondissements...

