La rentrée: deux budgets, pleins de solutions!

On sait que la rentrée peut être synonyme de grosses dépenses, mais c’est aussi l’occasion en or de bien s'équiper et de partir du bon pied!

On a déniché pour vous quelques solutions adaptées à deux types de budgets qui vous aideront à mieux équilibrer votre facture.

Portables de gaming

Un portable peut servir à autre chose que le travail, et plusieurs compagnies ont prouvé ceci en insérant dans un petit boîtier beaucoup de puissance. Ces ordinateurs en ont beaucoup dans le ventre et peuvent rouler les plus récents AAA sans anicroche.

Portables de travail

Si vous cherchez un ordinateur qui ne servira qu’au travail et à la navigation, en plus d’effectuer quelques activités ludiques ici et là, pas besoin de vider votre compte en banque. On a même pensé à l’espace de stockage, alors pas besoin de traîner un disque dur portable avec vous!

Tablettes

Ces petites bêtes ont tellement évolué depuis les 10 dernières années; vous seriez surpris de la performance qu’une tablette peut offrir aujourd’hui. Elle peut aller jusqu’à remplacer un ordinateur pour certaines applications et même être utilisée comme médium pour jouer! Un gros plus pour les artistes qui veulent explorer l’art numérique.

Écouteurs

Je ne sais pas pour vous, mais on a tendance à être des bêtes très asociales dans les transports en commun et dans les lieux publics. On aime être dans notre bulle musicale, surtout quand notre bulle est envahie par d’autres travailleurs ou étudiants lors des déplacements ou des pause-dîners.

Écouteurs intra-auriculaires sans fil

Casques d’écoute sans fil autour des oreilles

Haut-parleurs portables

Si vous êtes de ceux qui amènent le party partout où vous allez, vous êtes aussi de ceux qui se promènent avec leurs haut-parleurs portatifs dans votre sac. Conseil d’ami: ne blastez pas de David Guetta à la bibliothèque de l’école, svp.

Clés USB

Gardez vos précieux documents près de vous en tout temps!

Montres intelligentes

Pourquoi ne pas vous donnez une résolution pour la rentrée? Au lieu de prendre les escaliers mécaniques, prenez les marches. Au lieu de prendre le métro près de chez vous, marchez jusqu’à la prochaine station. Et mesurez tout cet effort avec une montre intelligente!

