Deathloop, le prochain jeu du studio derrière Dishonored et Prey, est reporté à 2021

Après Sports Story lundi, et une panoplie d’autres titres depuis le début de l’année, Deathloop est le plus récent jeu à voir sa sortie reportée à plus tard, a annoncé son développeur Arkane Studios ce mardi.

D’abord prévu pour la fin 2020, le plus récent projet du studio derrière Dishonored et Prey paraîtra plutôt lors du deuxième trimestre de 2021.

Dans une déclaration publiée sur Twitter, l’entreprise française a soutenu que la crise sanitaire, qui bouleverse la planète depuis plusieurs mois, avait notamment ralenti le développement de Deathloop.

To the community, an update on DEATHLOOP: pic.twitter.com/XveoG6AgoT — DEATHLOOP (@deathloop) August 18, 2020

«Alors que nous nous ajustions au travail à la maison, nous avons trouvé que de livrer cette nouvelle et excitante expérience, aux niveaux de poli et de qualité qui définissent autant un jeu d’Arkane qu’une vraie expérience de prochaine génération, prenait plus de temps que prévu», peut-on lire dans la missive.

«Ce temps supplémentaire permettra à notre équipe de donner vie au monde de Deathloop avec autant de caractère et de plaisir que vous en attendez de notre équipe», poursuit le message.

Deathloop sera une exclusivité temporaire sur PS4 et PS5 à sa sortie en 2021 et promet de l’action à la première personne mêlée à une bonne dose d’éléments surnaturels.

