Flight Simulator 2020: les meilleurs choix de joysticks pour tous les goûts

On ne peut cacher notre excitation avec l’arrivée du très attendu Flight Simulator 2020. Bien que le jeu soit jouable avec une manette, certains joueurs souhaiteront une meilleure immersion en se procurant un joystick.

Des choix de joysticks, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. Que ce soit du simple joystick de Logitech à 50$ jusqu’au cockpit complet qui peut facilement faire monter la facture à plusieurs milliers de dollars, chaque joueur trouvera son bonheur.

Nous avons déniché quelques solutions qui ne sont pas trop encombrantes et qui s’adaptent bien à votre bureau ou votre salle de jeu à la maison.

Logitech Extreme 3D Pro - 59,99$

Cette solution à petit prix en a beaucoup à offrir! Le joystick comprend 12 boutons personnalisables, une petite manette de gaz et une gâchette de tir.

Thrustmaster T-Flight Hotas One - 109,99$

Cet ensemble pour Xbox One et Windows comprend non seulement le joystick, mais aussi une manette des gaz ainsi qu’une tonne de boutons personnalisables. Ajustez la résistance du joystick selon vos préférences. De plus, la partie comprenant l'accélérateur est détachable, ce qui aidera encore plus à l’immersion.

Système de joug de vol Logitech G Saitek PRO - 415,99$

Si vous voulez plutôt vivre l’expérience de piloter un avion commercial ou privé, le système de joug est peut-être la solution pour vous. Cet appareil comprend le quadrant d’accélérateur avec cinq manettes de contrôle et 25 boutons entièrement programmables. De plus, ce système permet d’ajouter d’autres accessoires de la même gamme, pour une expérience augmentée!

Thrustmaster Hotas Warthog pour PC - 729,99$

Cet ensemble est l’ultime solution de bureau pour le mordu de simulation! Lancé par Thrustmaster en 2010, le Hotas Warthog est un ensemble de bureau ultra détaillé entièrement fabriqué en métal qui est encore très populaire chez des pilotes virtuels. Il comprend le joystick avec un système de friction et de tension réglable ainsi qu’une manette de gaz double. Les boutons en métal personnalisables ajoutent la petite touche de réalisme à cet ensemble déjà impressionnant!

