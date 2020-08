Suicide Squad: Kill the Justice League se révèle dans une première bande-annonce

Après WB Games Montréal cet après-midi, c’était au tour de Rocksteady Games de dévoiler samedi soir son nouveau projet tiré du monde de DC Comics, Suicide Squad: Kill The Justice League.

• À lire aussi: WB Games Montréal annonce Gotham Knights, un jeu de Batman... sans Batman [VIDÉO]

• À lire aussi: Batman: Ben Affleck reprendra le rôle du justicier dans The Flash

Présentée lors de l’événement virtuel DC Fandome, la première bande-annonce du titre met en scène Harley Quinn, Deadshot, Boomerang et King Shark dans une séquence qui mêle humour et action... et inclut même un Superman maléfique.

Selon le cofondateur de Rocksteady, Sefton Hill, Suicide Squad: Kill The Justice League s’inspirera notamment du gameplay des titres la franchise Batman: Arkham, en y ajoutant des éléments de jeu de tir. L’histoire devrait aussi suivre, du moins en partie, celle de la série précédente du studio.

Les quatre antihéros seront jouables et offriront chacun une expérience différente, tandis que la ville de Metropolis, modélisée comme jamais auparavant, s’imposera comme le cinquième personnage de l’aventure, a souligné Hill.

Capture d'écran YouTube

À tout moment pendant la campagne, on pourra d’ailleurs passer d’un protagoniste à l’autre. Dans le même ordre d’idée, l’ensemble du titre pourra être joué en solo ou en équipe de 2 à 4, grâce à un mode multijoueur.

Suicide Squad: Kill The Justice League paraîtra en 2022 sur PS5, Xbox Series X et PC.

À REGARDER