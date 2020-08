Enola Holmes: un nouveau film mettant en vedette Millie Bobby Brown et Henry Cavill [BANDE-ANNONCE]

Fan d'enquêtes et/ou de Stranger Things? Préparez-vous pour une soirée cinéma avec Enola Holmes, le nouveau film de Netflix adapté de l'oeuvre littéraire du même nom. Au petit écran dès le 23 septembre, le long-métrage mettra en vedette Millie Bobby Brown et suivra la petite sœur du célèbre détective Sherlock Holmes.

Par ailleurs, Brown partagera l'affiche avec une solide distribution d'acteurs talentueux. Nul autre que Henry Cavill (Superman, The Witcher), qui prendra le rôle de Sherlock, et Sam Claflin (Hunger Games), qui jouera Mycroft, le frère plus vieux, joueront au côté de la star de Stranger Things. Helena Bonham Carter (Harry Potter, The Crown), quant à elle, interprètera Eudoria, la mère des Holmes.

À la suite de la disparition de sa mère, Enola Holmes sera confiée à la garde de ses deux frères aînés, qui tenteront tant que bien que mal de la renvoyer à l’école. Enola est toutefois un esprit libre qui ne fera qu’à sa tête et préfèrera résoudre le mystère entourant la disparition de sa mère.

Enola Holmes arrivera sur Netflix le 23 septembre.

