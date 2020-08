Avatar 2: Kate Winslet se confie sur ses retrouvailles avec James Cameron

Kate Winslet a bien aimé retrouver James Cameron lors du tournage d'Avatar 2.

L'actrice britannique a travaillé pour la première fois avec le réalisateur sur le drame historique Titanic en 1997 et le duo s'est récemment retrouvé pour faire la suite de l'épopée de science-fiction Avatar, sortie en 2009.

Les disputes sur le plateau entre le réalisateur et les acteurs de son film oscarisé sont connues depuis longtemps, et bien que Kate Winslet ait précédemment refusé de commenter les rumeurs, elle a fait allusion aux difficultés auxquelles elle et ses partenaires de jeu dans Titanic, dont Leonardo DiCaprio, ont été confrontés pendant le tournage.

«C'était tellement merveilleux de travailler à nouveau avec [James], a-t-elle déclaré au Hollywood Reporter à propos de sa collaboration avec Cameron sur Avatar 2. Le temps l'a changé. [James] est devenu père plusieurs fois à nouveau. C'est une personne plus calme. Détendue. Vous pouvez juste le sentir apprécier davantage cette fois-ci.»

La lauréate d'un Oscar joue un personnage appelé Ronal dans Avatar 2 et Avatar 3, qu'elle a tourné en Nouvelle-Zélande en 2018.

Kate Winslet a failli vendre la mèche et a donné des détails inédits sur ce rôle mystérieux, qui marque sa première expérience de capture de performances.

«J'ai dû apprendre à plonger en apnée pour jouer ce rôle dans Avatar, et c'était tout simplement incroyable. Ma plus longue respiration a été de 7 minutes et 14 secondes, un truc de fou», a-t-elle expliqué avant de se rendre compte qu'elle donnait trop d'informations sur le projet ultrasecret de Cameron.

«Oh non, en fait, je ne peux pas. Oui, je joue un personnage aquatique. Je suis une personne de l'eau», s’est-elle reprise in extremis.

