Star Trek Day: il y aura une convention en ligne avec les acteurs de la franchise

Le 8 septembre prochain aura lieu le Star Trek Day, une journée qui célébrera l’anniversaire de la première de Star Trek, gracieuseté de CBS All Access. Au menu: des marathons d’épisodes en continu et un événement de panels de discussion avec les vedettes de la franchise. Et, bonne nouvelle pour les Canadiens: vous n’aurez pas besoin de CBS All Access pour visionner les panels.

Pour nos voisins américains, un marathon d’épisodes des huit séries de Star Trek débutera à 3h du matin sur CBS All Access.

Puis, de 15h à 18h30, des panels de discussion auront lieu avec les acteurs de la franchise, qui seront animés par Wil Wheaton (Wesley Crusher) et Mica Burton, la fille de LeVar Burton (Geordi La Forge). Ces panels seront offerts gratuitement sur le site de Star Trek Day, sans abonnement à CBS All Access.

Voici l’horaire des panels pour ne rien manquer:

15h – Star Trek: Discovery

Discussion avec les acteurs et les scénaristes sur la 3 e saison, qui débutera le 15 octobre.

saison, qui débutera le 15 octobre. Animée par Mica Burton

Invités: Sonequa Martin-Green, David Ajala, Alex Kurtzman, Michelle Paradise

15h30 – Star Trek: Deep Space Nine

Discussion sur l’épisode le plus fameux de la série, «Far Beyond the Stars».

Animé par Wil Wheaton

Invités: Cirroc Lofton, Alexander Siddig, Nana Visitor, Armin Shimerman, Terry Farrell, Ira Steven Behr

16h – Star Trek Strange New Worlds

Les acteurs et scénaristes discuteront de la nouvelle série Star Trek: Strange New Worlds, qui mettra en vedette les aventures de Pike, Spock et Number One.

Animée par Mica Burton

Invités: Anson Mount, Rebecca Romijn, Ethan Peck, Akiva Goldsman, Henry Alonso Myers, Akela Cooper, Davy Perez

16h30 – Star Trek: The Original Series

Rencontre virtuelle avec George Takei et Rod Roddenberry qui discuteront de l’impact du premier épisode de Star Trek sur la société d’hier et aujourd’hui.

Animé par Wil Wheaton

Invités: George Takei et Rod Roddenberry

17h – Star Trek: Voyager - 25e anniversaire

Célébration avec la distribution de la série et discussion sur son héritage des 25 dernières années.

Animée par Mica Burton

Invités: Kate Mulgrew, Robert Duncan McNeill, Ethan Phillips, Robert Picardo, Tim Russ, Garret Wang

17h20 – Star Trek: Enterprise

Scott Bakula et la distribution de Star Trek: Enterprise se remémore la production des aventures à bord du Enterprise NX-01 et de son positionnement unique dans l’histoire de Star Trek.

Animé par Wil Wheaton

Invités: Scott Bakula, John Billingsley, Dominic Keating, Anthony Montgomery, Linda Park, Connor Trinneer

17h40 – Star Trek: Lower Decks

Discussion avec Mike McMahan et les voix de Star Trek: Lower Decks de ce qui s’en vient pour le reste de la première saison.

Animée par Mica Burton

Invités : Tawny Newsome, Jack Quaid, Noël Wells, Eugene Cordero, Mike McMahan

18h05 – Star Trek: Picard

Patrick Stewart et Jonathan Frakes se réunissent et revisitent leurs aventures ensemble.

Animé par Wil Wheaton

Invités: Patrick Stewart et Jonathan Frakes

Pour les grands fans de l’iconique franchise, CBS All Access tiendra un quiz virtuel sur sa chaîne Twitch à partir de 19h.

Le 8 septembre sera une journée bien remplie pour les vieux et les nouveaux Trekkies. Longue vie et prospérité à tous!

À REGARDER