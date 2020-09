Voici les premières images du mode multijoueur de Call of Duty: Black Ops Cold War [BANDE-ANNONCE]

Dans une bande-annonce explosive pour Call of Duty: Black Ops Cold War, le studio Treyarch nous bénit avec une tonne de véhicules, de nouvelles maps et d’armes toutes aussi différentes les unes des autres. Plongez dans les missions secrètes de la guerre froide en passant de Miami jusqu’au fin fond des forêts d’Ouzbékistan.

Lors de la présentation en direct d'aujourd'hui, les membres de Treyarch se sont succéder pour donner une tonne d’informations à propos du prochain jeu Call of Duty. Nous avons regardé la présentation et avons préparé un résumé de ce que vous devez savoir!

Call of Duty Warzone

Warzone et Cold War vont partager des éléments après le lancement du jeu, que ce soit dans les modes ou dans la Battle Pass. Votre progression sera partagé entre les deux séries. De plus, Black Ops Cold War sera officiellement cross-platform et cross-gen, c'est-à-dire qu'il pourra être joué en ligne avec des joueurs sur d'autres plateformes et sur d'autres générations de consoles.

Nouveaux véhicules

Treyarch a dévoilé quelques véhicules: moto marine, bateau, buggy de sable, motoneige, tank, hélicoptère et jet en sont quelques-uns. Le studio risque d'en dévoiler plus dans les prochaines annonces et lors du lancement.

Nouvelles cartes

Cinq nouvelles cartes feront partie du mode multijoueur:

Miami: Combattez dans les rues illuminés de Miami Beach à travers les clubs huppés de la ville;

Combattez dans les rues illuminés de Miami Beach à travers les clubs huppés de la ville; Armada: Participez à une bataille navale en Mer Noire contre d’énormes bateaux de guerre et de plus petites embarcations;

Participez à une bataille navale en Mer Noire contre d’énormes bateaux de guerre et de plus petites embarcations; Satellite: Dans le désert d’Angola, entouré de sable et de cavernes, tentez de protéger ou prendre un satellite secret qui s’est écrasé derrière les lignes ennemies;

Dans le désert d’Angola, entouré de sable et de cavernes, tentez de protéger ou prendre un satellite secret qui s’est écrasé derrière les lignes ennemies; Moscou: Semblable à Verdansk dans Warzone, combattez à même les rues de la capitale de l’Union soviétique;

Semblable à Verdansk dans Warzone, combattez à même les rues de la capitale de l’Union soviétique; Crossroads: En plein milieu des forêts glacés d’Ouzbékistan, combattez à même un centre militaire secret avec des forces explosives.

Nouveaux modes

Les modes classiques de Call of Duty sont de retour: Deathmatch, Team Deathmatch, Domination entre autres. Toutefois, deux nouveaux modes arrivent dans Cold War: VIP Escort et Fireteam.

VIP Escort est un affrontement entre deux équipes de 6 joueurs. Une équipe doit escorter un personnage VIP en sécurité hors de la carte. Celui-ci est choisi au hasard dans l'équipe et doit être protégé à tout prix, avant que l’autre équipe réussissent à le descendre. S'il est tué, c'est la fin de la partie.

Il n'y a pas eu beaucoup d’information sur Fireteam autre que 40 personnes sont lancées sur une map et doivent, en équipe, accomplir des objectifs communs. On en saura un peu plus dans la prochaine présentation.

Bien sûr, on ne peut pas oublier: un Call of duty Black Ops n’est pas un Black Ops sans un mode Zombies. Aucun détail n’a été donné à propos de ce mode.

Bétâ ouverte

À la fin de la bande-annonce, on annonce que si vous précommandez le jeu, vous aurez un accès anticipé à la bêta ouverte le 8 octobre sur PS4. Aucune information n’a été donnée pour les joueurs des autres plateformes.

La sortie du jeu est prévue pour le 13 novembre sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series S/X et PC.

