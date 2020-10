Call of Duty: Black Ops Cold War nécessitera jusqu’à 250 Go d’espace libre sur votre PC

Si vous vous attendiez à ce que le prochain Call of Duty subisse une cure minceur, il faudra vous rendre à l’évidence, ce ne sera visiblement pas le cas de Black Ops Cold War.

Ce faisant, le prochain titre de la franchise, dont la sortie est prévue pour le 13 novembre prochain, nécessitera au moins 175 Go d’espace libre sur votre PC, si vous souhaitez y installer le jeu au complet.

Toutefois, si vous voulez vous doter des meilleurs réglages possible, avec des textures en 4K, il faudra peut-être faire un petit ménage sur votre disque dur, car l’espace requis augmentera à pas moins de 250 Go.

Cela dit, il sera aussi possible d’installer seulement le mode multijoueur de Black Ops Cold War sur votre PC, qui pèsera pour sa part un plus raisonnable 50 Go.

À deux semaines de la parution de Black Ops Cold War, c’est la liste des spécifications recommandées sur PC, partagée par Activision ce jeudi, qui a fait la lumière sur le poids de l’installation du nouveau Call of Duty.

La voici d’ailleurs en détail:

Somme toute, il n’y a rien ici de réellement étonnant. Certes, le savoir un peu à l’avance permettra à plus d’un joueur, d’ici là, de faire un peu de ménage sur sa machine... C’est déjà ça de pris!

