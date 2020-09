Avatar 2: le tournage est terminé, confirme James Cameron

James Cameron a donné aux fans des informations sur le statut de la suite de sa franchise Avatar.

Le réalisateur de Titanic est en Nouvelle-Zélande pour travailler sur les deux derniers épisodes de sa franchise et il a révélé que, malgré la pandémie de COVID-19 qui a forcé l'arrêt de la production pendant plus de quatre mois ce printemps, le projet était de retour sur les rails.

Lors d'un appel vidéo Zoom avec Arnold Schwarzenegger pendant la conférence environnementale du sommet mondial autrichien de 2020, le cinéaste de 66 ans a confirmé que le tournage d'Avatar 2, qui met en scène Sam Worthington, Zoe Saldana, Giovanni Ribisi, Kate Winslet et Edie Falco, était terminé.

«Je suis en train de tourner en Nouvelle-Zélande. Nous tournons le reste des scènes live. Il nous reste environ 10% à tourner. Nous avons fini Avatar 2 à 100% et nous sommes, en quelque sorte, à 95% sur Avatar 3», a expliqué James Cameron, avant d'ajouter qu'il était soulagé que la sortie d'Avatar 2 ait été retardée.

«La COVID nous a frappés comme elle a frappé tout le monde. Nous avons perdu environ quatre mois et demi de production. En conséquence, nous avons retardé la sortie d'un an. On l'a déjà annoncé. Cela ne veut pas dire que j'ai une année supplémentaire pour terminer le film, car le jour où nous livrerons Avatar 2, nous commencerons à travailler sur la fin d'Avatar 3», a-t-il souligné.

La sortie d'Avatar 2 est actuellement prévue pour décembre 2022.

