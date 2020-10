Need For Speed Hot Pursuit: une version remastérisée en novembre [VIDÉO]

En cette ère de remakes et d'autres refontes vidéoludiques, c’est au tour de Need For Speed Hot Pursuit d’arriver dans une toute nouvelle version remastérisée sur PS4, Xbox One, Switch et PC en novembre prochain.

Paru il y a (déjà) 10 ans, le titre développé par Criterion Games recevra notamment une mise à jour graphique, un mode photo amélioré et un volet multijoueur crossplatform, qui mettra encore de l’avant le système Autolog, permettant entre autres de croiser le fer de façon différée avec vos amis.

De plus, tous les DLC de Hot Pursuit – les ensembles SCPD Rebel Racer, Super Sports, Armed and Dangerous, Lamborghini Untamed et Porsche Unleashed – seront cette fois-ci inclus dans cette mouture revue du jeu de course au monde ouvert.

Sur PC, le jeu pourra «rouler» en 4K et 60 images par seconde, tandis que les versions Xbox One X et PS4 Pro atteindront 4K et 30 images par seconde (ou 1080p et 60 images par seconde), et celles pour PS4 et Xbox One régulières (ou S), 1080p et 30 images par seconde. Quant à la Switch, la console offrira aussi une résolution de 1080p et 30 images par seconde en mode télé et du 720p en mode portable.

Image courtoisie Electronic Arts Need For Speed Hot Pursuit Remastered

Need For Speed Hot Pursuit Remastered débarquera sur PS4, Xbox One et PC le 6 novembre, puis une semaine plus tard sur la Switch, le 13 novembre.

