Kill Bill: Uma Thurman pense qu’il n’y aura finalement pas de troisième film

Uma Thurman a exprimé des doutes quant à la possibilité qu’il y ait une suite aux deux premiers Kill Bill.

Le réalisateur Quentin Tarantino avait déjà attisé l’enthousiasme des fans avec la perspective d’un troisième film sur les aventures de Beatrix Kiddo, mais l’actrice pense qu’il est désormais trop tard.

En entrevue à l’émission Today avec Robert De Niro et Harry Smith, lorsqu’on lui a demandé s’il y aurait un Kill Bill 3, l’actrice a expliqué: «Je ne pense pas. Je pense que l’histoire est bouclée dans l’esprit de Quentin... Il est déjà passé à autre chose».

Pourtant, en décembre dernier, Quentin Tarantino avait expliqué à Andy Cohen qu’il avait un «concept» pour un troisième film impliquant le personnage d’Uma Thurman, Beatrix Kiddo, alias la Mariée.

«Vous savez, la Mariée s’est battue longtemps, mais maintenant j’ai une idée qui pourrait être intéressante. Je ne le ferais pas avant un petit moment. Ce serait dans au moins trois ans ou quelque chose comme ça, mais c’est vraiment quelque chose que j’ai prévu de faire», avait-il alors assuré.

Uma Thurman et Robert De Niro sont apparus dans l’émission Today pour promouvoir leur nouveau film, The War with Grandpa, un film d’action pour enfants dans lequel Uma Thurman joue une mère trop protectrice.

