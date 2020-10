Resident Evil: la franchise sera «rebootée» au cinéma, découvrez la nouvelle distribution [EN IMAGES]

Comme s’il n’y avait pas déjà assez de films et séries inspirés de Resident Evil, on apprend ce mardi qu’un nouveau long-métrage prendra place dans l’univers de Raccoon City et tentera de rebooter la franchise au cinéma.

• À lire aussi: James Bond: Daniel Craig soutient le choix de repousser la sortie de No Time to Die

• À lire aussi: The Batman est reporté à 2022... mais The Matrix 4 sortira plus tôt que prévu

Prévu pour 2021, le film doit raconter les origines de l’histoire de Resident Evil et se déroulera lors d’une nuit de 1998 dans l’iconique ville imaginée par Capcom.

Ce nouveau volet sera réalisé et scénarisé par Johannes Roberts, à qui l’on ne doit malheureusement rien de très glorieux. Cela dit, le cinéaste a soutenu, dans une déclaration relayée par Deadline, que l’adaptation devrait être fidèle à la série de jeux vidéo.

«Avec ce film, je voulais vraiment revenir aux deux premiers jeux originaux et recréer l’expérience terrifiante et viscérale que j’ai eue en y jouant et, en même temps, raconter une histoire humaine et pertinente à propos d’une petite ville américaine qui se meurt et à laquelle le public pourrait s’identifier», a commenté Roberts.

Pour le moment, du moins, ça se ressent dans l’intéressante brochette de personnages qui apparaîtront dans le long-métrage et pour qui, d’ailleurs, la distribution des rôles a déjà été confirmée.

Ce faisant, on retrouvera...

Kaya Scodelario (Maze Runner) dans le rôle de Claire Redfield

Images courtoisie WENN et Capcom

Hannah John-Kamen (Ant-Man and the Wasp) dans le rôle de Jill Valentine

Images courtoisie WENN et Capcom

Robbie Amell (Upload) dans le rôle de Chris Redfield

Images courtoisie AFP et Capcom

Tom Hopper (The Umbrella Academy) dans le rôle d’Albert Wesker

Images courtoisie AFP et Capcom

Avan Jogia (Zombieland: Double Tap) dans le rôle de Leon S. Kennedy

Images courtoisie AFP et Capcom

Neal McDonough (Yellowstone) dans le rôle de William Birkin

Images courtoisie WENN et Capcom

À ce jour, les six précédents films de Resident Evil, tous écrits et réalisés par Paul W.S. Anderson, ont récolté ensemble un étonnant 1,2 G$ au box-office, soit l’une des plus grandes sommes pour une franchise inspirée d’un jeu vidéo.

Pendant ce temps, notons que pas moins de deux projets télévisuels basés sur Resident Evil sont en préparation du côté de Netflix.

À REGARDER