Borat 2: Sacha Baron Cohen a eu peur de mourir pendant le tournage

Sacha Baron Cohen a eu peur d'être tué lors d'un rassemblement politique d'extrême droite, alors qu'il filmait une scène pour la suite de Borat.

Dans un éditorial du magazine Time, il a évoqué les difficultés qu'il a rencontrées pendant le tournage d'une scène lors d'un rassemblement d'un groupe défendant le port d'armes à feu dans l'État de Washington.

Dans la séquence en question, il interprète une chanson provocante sur la COVID-19, Hillary Clinton et les fake news, déguisé en chanteur. Toutefois, lorsqu’il est sorti de scène, il s'est rendu compte qu'il avait irrité certains membres de la foule, ce qui, selon lui, aurait pu très mal tourner.

«Lorsque les organisateurs ont finalement pris d'assaut la scène, je me suis précipité vers un véhicule à proximité pour fuir. Une foule de gens en colère nous a bloqués et a commencé à frapper le véhicule de ses poings», a-t-il confié, notant qu'il portait également une protection supplémentaire pour sa sécurité.

«Sous ma salopette, je portais un gilet pare-balles, mais cela ne me paraissait pas suffisant, certaines personnes à l'extérieur avaient des armes semi-automatiques. Quand quelqu'un a ouvert la portière pour me faire sortir, j'ai utilisé tout mon poids pour refermer la portière jusqu'à ce que notre véhicule se libère, a-t-il raconté. J'ai eu de la chance de finir en un seul morceau. Les prochaines semaines détermineront si l'Amérique aura cette chance», a-t-il ajouté, faisant référence aux prochaines élections du 3 novembre.

Le film, sobrement intitulé Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, sortira sur Amazon Prime Video le 23 octobre.

