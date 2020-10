James Bond: No Time to Die sortira bel et bien au cinéma

Les responsables de MGM ont nié avoir envisagé de vendre No Time to Die à un service de streaming comme Apple TV+ ou Netflix. Selon Variety, pourtant, MGM aurait perdu entre 30 et 50 millions de dollars, en raison des multiples reports de la date de sortie du film.

Initialement prévu pour novembre 2019, puis reporté à février 2020, après le début de la pandémie de COVID-19, No Time to Die a été décalé trois fois au cours de l'année 2020 et finalement annoncé pour avril 2021.

Variety a estimé qu'un accord pour la diffusion en streaming du film d'espionnage très attendu pourrait valoir jusqu'à 600 millions de dollars, ce qui laisse penser que MGM envisagerait cette option pour éviter un nouveau report. Mais un porte-parole de MGM a déclaré à la publication que le studio réfutait toutes les rumeurs selon lesquelles une sortie en streaming pourrait être envisagée.

«Nous ne commentons pas les rumeurs. Le film n'est pas à vendre. La sortie du film a été reportée à avril 2021, afin de préserver l'expérience cinématographique pour les spectateurs», a déclaré cette source proche de la production.

Mettant en scène Daniel Craig pour la dernière fois dans le costume de James Bond, ainsi que Jeffrey Wright, Léa Seydoux et Rami Malek, No Time to Die est réalisé par Cary Joji Fukunaga.

