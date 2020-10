James Bond: Daniel Craig soutient le choix de repousser la sortie de No Time to Die

Repousser la sortie du prochain James Bond est la meilleure solution, estime Daniel Craig.

Celui qui interprète pour la dernière fois l’agent 007 a soutenu le choix de la production de décaler la sortie de No Time to Die de plusieurs mois. Le film, prévu début novembre, sortira finalement le 2 avril 2021.

Ce retard a pourtant provoqué la fermeture temporaire des salles de cinéma de la chaîne Cineworld aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Irlande, qui comptaient sur le long métrage pour faire repartir la machine après plus de six mois de pandémie, mettant en péril 45 000 emplois. Malgré tout, l’acteur soutient qu’il n’y avait pas d’autres avenues possibles.

«Tout ça nous dépasse. Nous voulons simplement que le public voie des films de la bonne façon, c’est-à-dire en toute sécurité. Les cinémas du monde entier sont fermés en ce moment. Nous voulons sortir ce film au même moment partout dans le monde et ce n’est pas le bon moment. Donc, croisons les doigts, ce sera le bon moment le 2 avril», a-t-il déclaré au micro de l’animateur Jimmy Fallon.

Daniel Craig a par ailleurs expliqué qu’il avait eu besoin, en 2015, de prendre du recul par rapport au rôle de 007, afin de mieux revenir pour une dernière aventure.

«J’avais besoin de me sortir la tête de ça pendant un temps et une fois que je l’ai fait, nous avons commencé à parler de l’histoire et des choses que l’on pourrait faire. J’ai répondu: “Je suis partant; faisons un film de plus afin de finir l’histoire.” Nous avons commencé avec Casino Royale et je pense que nous avons brillamment continué cette histoire, et c’était la chance de la terminer», a-t-il ajouté.

Le prochain volet de James Bond fait déjà beaucoup parler, notamment au sujet de l’acteur qui endossera le costume de l’espion. Et Daniel Craig a un conseil pour son successeur: «Ne foire pas. C’est une chose magnifique et incroyable. Ne foire pas et fais en sorte que [la franchise] soit meilleure à ton départ que lorsque tu es arrivé.»

