The Suicide Squad: Sylvester Stallone y tiendra un rôle, confirme James Gunn

Le réalisateur James Gunn a confirmé que Sylvester Stallone avait un rôle dans The Suicide Squad. Le cinéaste a révélé la nouvelle sur Instagram, indiquant que la légende d'Hollywood apparaîtra dans la suite du film de superhéros.

• À lire aussi: The Suicide Squad: James Gunn a obtenu le droit de «tuer» n’importe quel personnage du film

• À lire aussi: Justice League: puissante nouvelle bande-annonce en noir et blanc pour la version de Zack Snyder

Il a notamment ajouté qu'il était honoré de travailler avec la vedette.

«J'ai toujours aimé travailler avec mon ami @officialslystallone et notre travail d'aujourd'hui sur #TheSuicideSquad n'a pas fait exception. Bien que Sly soit une star de cinéma, la plupart des gens n'ont toujours pas idée à quel point ce type est un acteur incroyable», a-t-il indiqué dans sa publication.

Et lorsqu'il a été interrogé par un abonné, qui a demandé «Sly est dans Suicide Squad? J'ai raté un épisode ou quoi?», le réalisateur de 54 ans a répondu: «Non. Je vous l'annonce maintenant».

Sylvester Stallone a également partagé la nouvelle avec ses fans sur Instagram et il a fait l'éloge de James Gunn et de son équipe de production.

«Travailler avec cet incroyable réalisateur sur ce projet génial a fait de cette année une année incroyable. Je suis très chanceux d'être entouré d'autant de talent!» a-t-il souligné.

L'acteur a déjà travaillé avec James Gunn sur le film Guardians of the Galaxy Vol. 2 en 2017, dans lequel il jouait le rôle du capitaine Stakar Ogord. On ne sait pas encore quel rôle Sylvester Stallone jouera dans la suite de The Suicide Squad.

The Suicide Squad, qui met également en scène Margot Robbie, Idris Elba, Viola Davis, John Cena et Peter Capaldi, devrait sortir en août 2021.

À REGARDER