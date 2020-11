Nos idées cadeaux techno parfaites pour la personne connectée

Que ce soit notre douce moitié, meilleur ami ou beau-frère, on a tous dans notre entourage une personne qui ne vit que pour la technologie. À l’approche du temps des Fêtes, ça peut parfois être (un peu) difficile de lui dénicher le présent parfait!

Pour vous simplifier la vie, l’équipe de Pèse sur start vous a concocté une petite liste de suggestions de cadeaux techno pour gâter la personne connectée qui vous tient à cœur.

Suggestions de Kazzie

Image courtoisie Fitbit

J'aime beaucoup trop ma Fitbit depuis que j'en ai une. Pouvoir analyser mon sommeil m'a aidé à améliorer mes habitudes. J'aime aussi les petits exercices de relaxation!

Image courtoisie Google

Écoutez, moi aussi j'ai peur de Skynet, mais la qualité sonore du Google Home Max est juste impeccable. C'est vraiment un excellent haut-parleur.

Image courtoisie Garmin

Toutes les raisons sont bonnes pour avoir une dash cam.

Suggestions de Christine

Image courtoisie Audio-Technica

J'ai découvert en 2020 pourquoi c'était cool des vinyles! J'ai beaucoup de plaisir à m'écraser dans mon fauteuil inclinable avec ma tablette ou un livre et mon casque d'écoute sur la tête.

Image courtoisie Amika

Comme ma coloc dit toujours après s'être séché les cheveux: «Comment les humains font pour inventer des appareils aussi révolutionnaires que la brosse sèche-cheveux, mais qu'ils n'ont pas encore trouvé de solutions pour régler les conflits internationaux?» C'est à ce point révolutionnaire, ce gadget! Pour une solution moins coûteuse: essayez celle de Revlon.

Image courtoisie Apple

En tant qu'illustratrice, je possédais déjà une tablette graphique Wacom Cintiq 13HD, que j'adore de tout mon cœur. Toutefois, j'avais besoin d'une solution plus mobile. J'ai donc craqué pour un iPad Air récemment... et c'est probablement le meilleur investissement que j'ai fait. Un gadget indispensable pour les experts en dessin... ainsi que pour les débutants!

Suggestions de Raphaël

Image courtoisie Cambridge Audio

Vous cherchez de petits écouteurs 100% sans fil de qualité et vous n’avez pas envie de dépenser une fortune? La réputation de Cambridge dans l’équipement audio n’est plus à faire et les Melomania 1 ne dérogent pas à la règle. D’accord, ce ne sont peut-être pas les plus jolis, mais au niveau de la qualité sonore, vous aurez de la difficulté à trouver mieux en bas de 150$ (et même en haut)!

Image courtoisie Roku

En 2020, c’est très simple de transformer un vieux téléviseur en appareil intelligent, surtout avec des produits comme le Roku Premiere. Branchez-le en HDMI et utilisez-le pour diffuser facilement du contenu (en 4K, même) depuis une foule de sources. En plus, son interface est bien conçue... et il ne coûte pas cher.

Image courtoisie Arturia

Si votre être cher fait de la musique et qu'il/elle a besoin d’un petit contrôleur midi, arrêtez de chercher et ramassez le MiniLab MkII d’Arturia. Même si ses touches –voire l’appareil en entier– sont de format réduit, il est étonnamment ergonomique et propose plusieurs réglages personnalisables. Aussi, et surtout, il est accompagné d’Analog Lab Lite, un ensemble de plusieurs synthétiseurs et autres orgues vintage. Pour un pack de sons gratuits, ça sonne étonnamment (très) bien.