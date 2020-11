Black Friday: des offres de Nintendo à ne pas rater

On ne veut surtout pas vous faire peur, mais Noël est dans quelques semaines. Si vous êtes encore à la recherche d’idées-cadeaux pour au moins finir l’année 2020 en beauté, Nintendo a concocté de belles offres qui sauront satisfaire vos demandes et celles de la famille.

Cinq jours avant le Vendredi Fou, Nintendo proposera quelques jeux et ensembles-cadeaux, à des prix très intéressants.

Courtoisie Nintendo

À partir du 22 novembre, Nintendo aura un ensemble de Nintendo Switch, comprenant un code de téléchargement pour la version numérique de Mario Kart 8 Deluxe, ainsi qu’un abonnement de trois mois au service Nintendo Switch Online. L’ensemble sera offert à 399,99$ à partir du 22 novembre 2020, chez vos détaillants locaux.

Garnissez votre ludothèque

Le géant japonais propose un éventail de jeux à 30$ de réduction sur le prix original, à partir du 19 novembre. Parmi ceux-ci, on retrouvera:

De plus, à partir du 26 novembre, la série Pokémon sera en vedette avec Pokémon: Let's Go, Pikachu! et Pokémon: Let’s Go, Eevee! sur Nintendo Switch disponible pour 39,99$ chacun.

La ludothèque Nintendo est remplie d’excellents titres à mettre sous le sapin qui saura satisfaire plein de gamers. On n’a qu’à penser à Super Mario 3D All-Stars pour le nostalgique, ou Ring Fit Adventure pour l’accro du fitness. Ou encore, Mario Kart Live: Home Circuit, la nouvelle expérience qui apporte le plaisir de la série Mario Kart au monde réel en utilisant la console Nintendo Switch pour contrôler un véritable kart physique.

Si vous cherchez plus d’idées pour les gamers de la maison, Nintendo a préparé un excellent «Guide des cadeaux des Fêtes Nintendo» à consulter. Les offres seront valides à partir du 22 novembre.

CRITIQUE DE BUGSNAX