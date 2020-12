Le prochain personnage à endosser la cape et à mettre le masque de chauve-souris du Chevalier Noir sera un homme noir du nom de Tim Fox.

DC Comics a en effet dévoilé que c’est Timothy Fox, le fils du PDG de Wayne Enterprises Lucius Fox, qui reprendra le flambeau dans la nouvelle série de bandes dessinées Future State: The Next Batman, comme le rapporte Polygon.

Celle-ci se déroulera dans une Gotham City du futur où tous les superhéros ont été déclarés hors-la-loi et où le «vrai» Batman (celui qui est personnifié par le millionnaire Bruce Wayne) a été tué.



Fox, dont le père, Lucius, est un allié de longue date de Bruce Wayne, profitera alors de l’occasion pour reprendre le personnage de Batman et jouer à son tour les justiciers masqués.

L’écriture de cette nouvelle série a été confiée à John Ridley, qui a notamment été le scénariste du film oscarisé 12 Years a Slave.

Ridley avait d’ailleurs déjà déclaré au New York Times, en novembre dernier, que le prochain Batman serait noir et que c’était la première fois que ses propres enfants étaient excités par son travail.



«De pouvoir écrire le prochain Batman, faire savoir à mes enfants que le prochain Batman sera noir, tout le reste de la planète peut détester ça, avoir un problème avec ça, le dénigrer, mais j’ai mon public et ils adorent déjà ça», a déclaré Ridley.



Cela faisait donc quelques mois que les fans finis du Chevalier Noir savaient que le prochain héros à posséder les clés de la Batmobile serait un homme noir, mais ils ne savaient pas qui, dans l’Univers DC, l’incarnerait.



Pour plusieurs, le choix de Tim Fox est une surprise, mais il est de bon aloi de savoir que ce n’est pas un nouveau venu.



Dès 1979, il était apparu dans la bande dessinée #313 de Batman. Il n’avait toutefois fait aucune apparition depuis le DC Retroactive: Batman-The '70s #1 en septembre 2011.

On ne peut donc pas dire qu’il était un personnage important ou même récurrent.



Les quatre numéros de la série Future State: The Next Batman seront en vente à compter de janvier.

