The Batman est reporté à 2022... mais The Matrix 4 sortira plus tôt que prévu

Il y a tellement de reports, ces temps-ci, au cinéma, que l’on commence à manquer de mots pour décrire la situation. Ce jeudi, c’est le Batman du réalisateur Matt Reeves, mettant en vedette Robert Pattinson, qui écope.

En effet, le long-métrage devait paraître le 1er octobre 2021, mais sortira finalement en salle le 4 mars 2022, a rapporté Variety.

Deux autres films de l’univers de DC Comics voient aussi, par le fait même, leur date de parution remise à plus tard. D’abord, The Flash, avec Ezra Miller, est reporté du 3 juin au 4 novembre 2022. Cela étant, Shazam 2 cède sa place du 4 novembre 2022 et est repoussé au 2 juin 2023.

Dans le même coup de balai, Black Adam (prévu jadis pour le 22 décembre 2021) et l’adaptation cinématographique de Minecraft ont pour leur part été tout simplement effacés du calendrier de sorties de Warner Bros.

Rappelons que, lundi, le studio annonçait également le report de Dune, réalisé par Denis Villeneuve, du 18 décembre 2020 au 1er octobre 2021, soit l’ancienne date de sortie de Batman. Cela pourrait donc expliquer ce triste jeu de chaises musicales.

La sortie de Matrix 4 avancée de plusieurs mois

Cela dit, ce ne sont pas QUE de mauvaises nouvelles qui émanent de chez Warner Bros. cette semaine.

Ainsi, The Matrix 4, le nouveau volet qui verra Keanu Reeves et Carrie-Ann Moss reprendre leurs rôles de Neo et Trinity, sortira finalement plus tôt que prévu, le 22 décembre 2021 plutôt que le 1er avril 2022. Incroyable!

Soulignons aussi que, du côté de DC Comics, Wonder Woman 1984 est encore sur les rails pour une arrivée en salle le 25 décembre prochain.

