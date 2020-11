Anne Hathaway: «Zoë Kravitz n'a pas besoin de mes conseils pour jouer Catwoman»

Anne Hathaway ne pense pas que Zoë Kravitz ait besoin de conseils pour offrir sa propre interprétation de Catwoman.

Dans The Batman, l’actrice de Big Little Lies sera ainsi la prochaine à incarner Selina Kyle et son alter ego félin à l’écran, suivant les traces de Michelle Pfeiffer, de Halle Berry et d’Anne Hathaway. Et lorsqu’on a demandé à cette dernière si elle avait des conseils pour sa collègue dans une entrevue avec Collider, elle a fait référence à une photo récente de Kravitz qui personnifie la superhéroïne dans le long métrage de Matt Reeves.

«Vous l’avez vue en train de descendre ces escaliers, n’est-ce pas? Elle n’a pas besoin de mes conseils», a-t-elle répondu, avant d’expliquer qu’elle devrait ignorer toute suggestion émanant de l’extérieur et rester concentrée sur sa propre interprétation.

«Si j’avais un conseil, ce serait littéralement de n’écouter personne parce que je pense que la seule façon de jouer ce rôle est d’en offrir sa propre version, a-t-elle poursuivi. Nous avons toutes eu des réalisateurs différents et chacune de nos interprétations était spécifique au film dans lequel nous jouions. [...] Je suis tout excitée de voir ce qu’elle va en faire. Je pense qu’elle est parfaite pour le rôle.»

Anne Hathaway, qui a interprété le personnage dans le film de Christopher Nolan de 2012, The Dark Knight Rises, avait félicité sa camarade sur Instagram pour avoir décroché le rôle l’année dernière.

«Toutes mes félicitations à @zoeisabellakravitz pour avoir décroché le rôle de toute une vie. Enfin, d’une des vies... Profite bien du voyage, Selina», avait-elle écrit en octobre 2019.

Michelle Pfeiffer et Halle Berry avaient également montré leur soutien à Zoë Kravitz, laquelle apparaîtra aux côtés de Robert Pattinson, Colin Farrell et Paul Dano dans le film dont la sortie est prévue pour mars 2022.

