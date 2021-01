Les moments forts de l'année 2020 de Kazzie

Dire que 2020 a été une année rough, c'est un peu comme dire que le feu, c'est chaud. On est tous tannés, moi comprise, alors je préfère me mettre la tête dans le sable pour quelques instants et partager avec nos lecteurs un peu de positif.

Parce que du positif, il y en a eu beaucoup en 2020 dans le gaming. Quelle année! On a eu la nouvelle génération de consoles, d'excellentes sorties de jeux et on a vu une montée spectaculaire des jeux en ligne en raison du confinement. Je crois que les jeux vidéo peuvent servir d'échappatoire et permettre aux gens de se retrouver ensemble lorsque c'est impossible de le faire en personne.

Voici donc mes moments forts de 2020!

Animal Crossing: New Horizons

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau

C'est au tout début du confinement qu'on a pu mettre la main sur le nouveau jeu de la série Animal Crossing. Les fans avaient déjà très hâte, mais le contexte mondial a peut-être joué un rôle dans la popularité de New Horizons.

Tous les jours, les joueurs pouvaient se connecter au jeu et vivre une certaine zénitude sur leur île paradisiaque. Sur votre île virtuelle, il n'y a pas de pandémie, pas de distanciation sociale, pas de perte d'emploi. Il n'y a que du bonheur.

J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps sur mon île dans Animal Crossing: New Horizons. Je continue de la visiter tous les jours, surtout depuis la mise à jour hivernale.

Critique de la PlayStation 5

Photo: Kazzie Charbonneau Photo de la manette DualSense de la PS5...sur mon plancher.

Être rédactrice pour un média gaming dans une année de nouvelles générations de consoles, c'est un peu le rêve. Je suis extrêmement privilégiée et reconnaissante d'avoir pu faire la critique de la console PlayStation 5 avant sa sortie et j'ai un peu «le motton» quand j'y pense.

Ça n'a pas été nécessairement facile, non plus. Je sais pertinemment que notre job a l'air super facile parce qu'on «joue à des jeux», mais il faut avoir les reins solides pour travailler dans les médias. C'est aussi énormément d'heures de travail, parfois en une très courte période. J'ai passé quelques nuits blanches avec la PS5 pour en faire la critique à temps, mais je ne regrette rien. Quelle expérience!

Reggie Fils-Aimé débarque dans un appel Zoom avec Geoff Keighley

Capture d'écran: Kazzie Charbonneau L'appel Zoom avec Geoff Keighley et Reggie Fils-Aimé. À noter qu'il y avait quand même 20 autres personnes en webcam et une centaine dans le chat!

Avant la soirée des Game Awards, son créateur, Geoff Keighley (et vétéran du journalisme gaming), a fait des appels Zoom avec sa communauté. J'ai eu la chance de participer à l'une de ses sessions Zoom et j'ai été choisie pour faire partie du panel de discussion. Parce que Keighley est quelqu'un que j'admire beaucoup, je n'en revenais pas.

Mais au cours de la discussion, certaines personnes dans le chat ont remarqué qu'un nom venait de s'ajouter à la liste de participants. Ce nom? Reggie Fils-Aimé. Les réactions des gens du panel étaient vraiment belles à voir! J'ai aussi eu mon petit moment «OMG, c'est Reggie!»

Durant l'appel, j'ai eu la chance de poser des questions à Keighley et en retour, il a posé des questions au sujet de Pèse sur start. Ce moment me semble encore irréel!

Les partys virtuels avec la communauté Pèse sur start

Art: Christine Lemus

Ça fait des années que Pèse sur start diffuse en direct des trucs amusants sur Twitch pour une magnifique communauté engagée. Cette année, par contre, en raison du confinement, on a décidé de faire encore plus d'événements virtuels afin de divertir les gens.

Durant plusieurs mois, Pèse sur start a animé des soirées de jeux-questionnaires virtuelles totalement gratuites avec des thèmes amusants. On a fait des soirées Nintendo, The Office et même un événement 100% Keanu Reeves.

On a aussi recommencé le podcast en direct de Twitch, fait un gros party d'Halloween avec des prix et lancé des concours vraiment chouettes.

Mais tout ça n'est pas possible sans une incroyable communauté. Vous êtes plus de 20 000 à nous suivre sur Facebook, 4000 sur Instagram et notre serveur Discord compte plein de nouveaux membres tous les jours. Vous jasez avec nous en direct lors de nos diffusions, et vous partagez avec nous vos excellents mèmes. On est vraiment très chanceux de vous avoir!

C'est rendu que je connais vos noms et même vos préférences gaming! Merci d'être si nombreux à jaser avec nous!