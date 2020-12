Game Awards 2020: toutes les bandes-annonces et premières mondiales ici [VIDÉOS]

Chaque année, les Game Awards célèbrent les plus grands succès de l’industrie du jeu vidéo avec un gala qui récompense ses créateurs.

• À lire aussi: Gagnants des Game Awards: The Last of Us Part II sacré le meilleur jeu de l'année

• À lire aussi: Among Us: voyez la nouvelle carte «The Airship»

C’est aussi un moment de l’année attendu avec impatience par les joueurs, puisque plusieurs bandes-annonces y sont diffusées en grande première. Et cette année ne fait pas exception à la règle!

Voici donc toutes les annonces présentées lors de l'édition 2020 du gala des Game Awards.

Sephiroth joint les rangs de Super Smash Bros. Ultimate

L’ennemi juré de Cloud se joindra au très populaire jeu de combat Super Smash Bros. Ultimate avec la Fighters Pass Vol. 2. La passe complète devrait sortir le 31 décembre 2021.

Le grand retour de Perfect Dark

20 ans après la sortie originale de Perfect Dark, un nouveau jeu, développé par The Initiative, a été annoncé. On a très hâte d'en apprendre plus à son sujet!

Un tout nouveau Mass Effect

BioWare n'a dévoilé qu’un vague teaser mentionnant que l'aventure de Mass Effect se poursuivra. On peut donc présumer que le nouveau jeu (ou série) se déroulera possiblement tout de suite après Mass Effect 3.

Microsoft Flight Simulator pour Xbox Series X

Une date a enfin été annoncée pour l'arrivée du simulateur de vol sur la Xbox Series X. On pourra ainsi prendre les airs dès l’été 2021.

Back 4 Blood

Les créateurs de Left 4 Dead, Turtle Rock, ont présenté un nouveau jeu coopératif à quatre de zombies, Back 4 Blood. En plus de la bande-annonce, des images du gameplay ont été présentées et on a pu y apercevoir des morts-vivants de plus de six mètres de haut! La sortie du jeu est prévue pour le 22 juin 2021 sur PS4, PS5, PC, Xbox One et Xbox Series X/S.

Ark 2

Si ce n’est pas une surprise, on ne sait pas ce que c’est alors! Le bon Vin Diesel sera en vedette dans le prochain Ark... et ce n’est pas tout. La série aura droit aussi à sa propre série animée avec une distribution plus qu’impressionnante!

Le prochain Dragon Age

La suite de Dragon Age: Inquisition avait été annoncé lors des Game Awards 2018, et cette année, on a eu droit à plus d’informations sur cette suite très attendue.

La saison 3 de Fall Guys: Ultimate Knockout

On a enfin une date pour le lancement de la nouvelle saison de Fall Guys et c’est le 15 décembre que ça se passe! Enfilez vos habits les plus chauds, l’hiver arrive!

Master Chief et Walking Dead débarquent dans Fortnite

En attendant Halo Infinite, les fans de Master Chief pourront retrouver leur héros préféré dans Fortnite. De plus, il sera accompagné aussi d’une carte, le Blood Gutch, et d’items exclusifs. Il y aura aussi des personnages de Walking Dead qui se joindront à la partie.

On pourra incarner le Swedish Chef dans Overcooked!

Chaque année, le meilleur ami de Geoff Keighley, le Swedish Chef, fait son apparition habituelle lors des Game Awards. Cette fois-ci, il a annoncé qu'il débarquerait bientôt comme chef jouable dans Overcooked! All you can eat! Notre cheffe, Kazzie, a d’ailleurs très fortement réagi à la nouvelle, comme on peut le voir dans ce clip de notre diffusion d’hier soir, sur notre chaîne Twitch.

Season: un jeu fait au Québec

Le studio québécois Scavengers Studio a révélé son prochain jeu et il a l’air tout à fait incroyable! Le jeu sera disponible sur PlayStation et PC, via Steam. Aucune date de sortie n’a encore été annoncée.

Ghost ‘n Goblins: Resurrection

Le célèbre chevalier en boxers revient dans ce reboot du célèbre Ghosts ‘n Goblins de Capcom. Le titre sera lancé sur Nintendo Switch le 25 février prochain. De plus, Capcom a annoncé une compilation de jeux d’arcade, Capcom Arcade Stadium, qui sortira en février et sera gratuite pour tous.

Du gameplay d’Elite Dangerous: Odyssey

Une expansion arrive pour le jeu d’exploration spatiale Elite Dangerous et elle répondra à la principale complainte que la communauté avait formulée à propos du jeu: on pourra enfin débarquer de notre vaisseau et explorer les mondes étranges et uniques des planètes lointaines. La sortie est prévue pour le début de 2021.

It Takes Two

Avis aux amoureux et meilleurs amis: voici le jeu qui vous rapprochera. Des livres qui parlent, des mondes à l’intérieur d’horloges, des insectes géants et des explosions dignes de Michael Bay seront au menu d'It Takes Two. Le jeu coopératif sortira le 26 mars 2021.

Evil Dead: The Game

Basé sur la franchise d’horreur de Sam Raimi, Evil Dead: The Game sera à la fois un jeu coopératif et PvP. La bande-annonce a fait sourire les fans de la série, notamment avec le retour de Bruce Campbell dans le rôle de Ash. Le jeu arrivera sur PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch et PC en 2021.

Monster Hunter: Rise

Explorez les vastes terres entourant le village de Kamura et chassez en solo ou en équipe avec vos amis les monstres qui y habitent. Le jeu de chasse sera disponible exclusivement sur Nintendo Switch le 26 mars 2021.

Shady Part of Me

Ce jeu, à la direction artistique époustouflante, nous plongera dans le voyage imaginaire d’une petite fille et de son ombre, alors qu'elles doivent surmonter ensemble des enjeux émotionnels. Le jeu sera brillamment narré par Hannah Murray, qu’on connaît de ses rôles dans Game of Thrones et Skins.

Voici d’autres jeux qui ont été présentées jeudi soir lors de la cérémonie

NieR Replicant ver 1.22474486139

Road 96

Open Roads

Evil West

Endless Dungeon

The Callisto Protocol

Disco Elysium – The Final Cut

Hoods: Outlaws & Legends

Century: Age of Ashes

Crimson Desert

Scarlet Nexus

F.I.S.T.: Forged in Shadow

Outriders: Mantras of Survival

Morkredd

Just Cause Mobile

Ruined King: A League of Legends Story

Humankind

À REGARDER