Super Nintendo World: explorez le nouveau parc thématique sans sortir de chez vous

Avec l’état du monde en ce moment, on se doute que ça risque d’être difficile pour la plupart de nos lecteurs de se rendre au Japon en février pour y visiter Super Nintendo World, le tout nouveau parc thématique d’Universal Studios à Osaka.

Cela dit, si vous êtes à la recherche d’un plan de rechange, sachez qu’il est désormais possible d’explorer la zone dédiée à Mario et ses comparses grâce à une visite en trois dimensions et une carte interactive sur son site Web officiel.

Vous pourrez ainsi y découvrir plus en détail les attractions, comme le Mario Kart Koopa’s Challenge, un parcours en réalité augmenté qui s’inspire du jeu du même nom, et Yoshi’s Ride, un manège familial où vous chevaucherez le fidèle compagnon de Mario.

En plus de survoler le parc et d’explorer ses recoins, le site Web permet également de se pencher d’un peu plus près sur le menu du Kinopio’s Cafe, le restaurant du parc... qui est aussi la maison de Toad!

Ce faisant, si vous n’aimez pas les champignons, disons que vous ne risquez pas d’être trop trop séduit par l’offre du luxueux casse-croûte, qui met de l’avant notamment un burger et un «bol pizza» agrémentés du fameux ingrédient.

Sinon, il vous restera toujours le calzone garni de fromage et de nouilles yakisoba. Oui, nous aussi, on aimerait ça l’essayer, et ce, même si ça semble un peu particulier.

Cependant, d’ici à ce que la pandémie s’estompe, à moins que vous ayez la chance d’avoir un pied à terre au Japon, il faudra se contenter du site Web. En tout cas, ça donne envie de recommencer à voyager quand tout rentrera dans l’ordre!

