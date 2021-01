Batman: Ben Affleck, Robert Pattinson et Michael Keaton incarneront tous le justicier en 2022

L'année 2022 sera celle de Batman: Robert Pattinson, Ben Affleck et Michael Keaton joueront tous les trois le rôle du superhéros dans deux films distincts du DC Universe.

Robert Pattinson portera le costume du personnage dans The Batman, de Matt Reeves, dont la sortie est prévue pour le 4 mars 2022, tandis que Ben Affleck et Michael Keaton reprendront tous deux le rôle de Bruce Wayne dans The Flash, d'Andy Muschietti, qui devrait sortir dans les salles huit mois plus tard, le 4 novembre.

Ces incarnations simultanées du Chevalier noir présenteront aux fans, pour la première fois, un multivers où différentes versions d'un même personnage coexistent.

«Je pense que personne n'a jusqu'ici essayé [le concept du multivers à l'écran], mais le public est suffisamment sophistiqué pour le comprendre. Si nous faisons de bons films, il s'en accommodera», a déclaré au New York Times le président de DC Films, Walter Hamada.

Les fans se souviennent que Michael Keaton a tenu le rôle du superhéros dans le Batman de Tim Burton, en 1989, puis dans la suite Batman Returns, en 1992. Ben Affleck a également incarné Batman à plusieurs reprises, dans Batman v Superman: Dawn of Justice, Suicide Squad et Justice League.

À l'origine, Ben Affleck, en plus d'écrire et réaliser le prochain Batman, devait y tenir le premier rôle, qu'il a cependant fini par confier à Robert Pattinson, en déclarant au New York Times, au début de 2020, que des problèmes personnels l'empêchaient de travailler au projet.

«J'ai montré le scénario de The Batman. On m'a dit: “Je pense que le scénario est bon. Je pense aussi que tu vas te saouler à mort si tu continues à vivre ce que tu vis actuellement”», avait expliqué la vedette qui lutte contre une dépendance à l'alcool.

