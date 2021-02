Tobey Maguire et Andrew Garfield ne seront pas du prochain Spider-Man, confirme Tom Holland

Fans nostalgiques de Marvel, sortez vos mouchoirs. Selon l’actuel interprète de Spider-Man, Tom Holland, les rumeurs alléguant que Tobey Maguire et Andrew Garfield reprendraient le rôle à ses côtés dans le prochain épisode des aventures du superhéros seraient fausses.

Dans une entrevue publiée ce mardi dans le magazine Esquire, Holland vient ainsi contredire des échos qui circulaient en décembre, comme quoi Spider-Man 3 rassemblerait plusieurs hommes-araignées, exploitant à son tour le concept de multivers.

«Non, non, ils n’apparaîtront pas dans ce film, a insisté l’acteur au sujet de Maguire et de Garfield. À moins qu'ils ne m'aient caché l'information la plus importante, ce qui, à mon avis, est un trop grand secret pour qu'ils puissent me le cacher. Mais à ce jour, non. Ce sera en continuité avec les films de Spider-Man que nous avons faits.»

Comme Esquire le rappelle, il est arrivé par le passé que Marvel et Sony cachent certaines informations à Holland à propos du scénario des films qu’il tournait. Pourquoi? Parce que l’acteur est connu pour avoir de la difficulté à tenir sa langue et a tendance à révéler certains secrets avant la sortie des longs-métrages.

Toutefois, ce coup-ci, l’existence de plusieurs hommes-araignées dans Spider-Man 3 serait effectivement un bien gros morceau d’histoire à cacher à son principal interprète. On peut donc en déduire que Holland dit fort probablement vrai au sujet de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield.

Il faudra alors se rabattre sur le retour d’Alfred Molina (Docteur Octopus), de Jamie Foxx (Electro) et de Benedict Cumberbatch (Docteur Strange) dans le prochain volet pour celles et ceux en quête d’un soupçon de multivers dans le monde de Spider-Man.

Spider-Man 3, réalisé par Jon Watts, avec Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei et Jacob Batalon, doit paraître en salle le 17 décembre 2021.

