Spider-Man 3: Andrew Garfield et Alfred Molina de retour, Tobey Maguire et Kirsten Dunst pourraient rejoindre la distribution

Spider-Man 3 n’aura visiblement rien à envier à vos retrouvailles de secondaire 5. En plus d’Alfred Molina dans le rôle du Docteur Octopus, Andrew Garfield revêtirait également à nouveau le costume de l’homme-araignée dans le prochain film de la franchise.

Ainsi, selon Collider, le retour de Garfield serait pratiquement confirmé, alors que Sony et Marvel s’affaireraient aussi à tenter de convaincre l’autre interprète du superhéros, Tobey Maguire, d’apparaître dans Spider-Man 3.

Et comme les bonnes nouvelles ne viennent jamais seules, Kirsten Dunst, en tant que Mary Jane, et même la Gwen Stacy d’Emma Stone pourraient également être de la partie aux côtés de toute cette belle ribambelle d’acteurs et, évidemment, de Tom Holland dans le rôle-titre.

Par ailleurs, rappelons que, mardi, The Hollywood Reporter mentionnait qu’Alfred Molina revêtirait à nouveau le costume du Docteur Octopus dans Spider-Man 3.

Il y a quelques mois, on avait également appris que Jamie Foxx, qui a joué Electro dans The Amazing Spider-Man 2, ferait également partie de la distribution du prochain Spider-Man, tout comme Benedict Cumberbatch, dans le rôle du Docteur Strange.

Bref, si tout se concrétise, Spider-Man 3 devrait faire plaisir à beaucoup de fans... peu importe leur araignée favorite!

Le long-métrage réalisé par Jon Watts, avec Tom Holland, Zendaya, Marisa Tomei et Jacob Batalon, doit paraître en salle le 17 décembre 2021.

