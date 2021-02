Zelda: aperçu des manettes Joy-Con Skyward Sword pour la Nintendo Switch [PHOTOS]

Hier soir, Nintendo a en surpris plus d'un avec l’annonce d’une version HD de The Legend of Zelda: Skyward Sword. Le géant japonais a également dévoilé de magnifiques manettes Joy-Con, aux couleurs du jeu, qui seront disponibles dès sa sortie le 16 juillet.

La nouvelle du jeu remastérisé a fait sourciller plus d’un fan, mais on ne peut pas ignorer la beauté des manettes Joy-Con édition spéciale The Legend of Zelda: The Skyward Sword HD.

On vous laisse vous faire votre propre opinion avec des images des contrôleurs qui seront disponibles à la même date que la sortie du jeu remastérisé, soit le 16 juillet prochain.

Courtoisie Nintendo

Courtoisie Nintendo

Courtoisie Nintendo

Courtoisie Nintendo

