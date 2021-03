PlayStation: plusieurs jeux PS4 et PS5 en solde pour la vente «Méga Mars»

C’est la vente «Méga Mars» qui débute! Jusqu’au 31 mars, le PlayStation Store vous propose ainsi une panoplie d’excellentes aubaines sur PS4 et PS5.

Au menu, quelques titres majeurs, dont Immortals Fenyx Rising, Crash Bandicoot 4: It's About Time et NHL 21, différentes collections de classiques et de très bons jeux indépendants à découvrir.

Si vous cherchez de quoi garnir votre ludothèque PS4 et PS5, et ce, sans vider votre portefeuille, vous risquez de trouver votre compte dans cette vente.

Voici quelques titres vedettes en solde:

Pour voir l’ensemble des offres, rendez-vous sur le PlayStation Store.

