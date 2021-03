Le 31 mars sera une drôle de journée pour Super Mario [OPINION]

Le 31 mars 2021, deux jeux lancés dans le cadre du 35e anniversaire de Super Mario seront retirés du Nintendo eShop.

• À lire aussi: Super Mario 3D All-Stars, est-ce que ça vaut la peine? [CRITIQUE]

Ce sera donc votre dernière chance d'obtenir une copie de Super Mario 3D All-Stars ou de jouer à Super Mario 35.

L'un est une compilation de trois jeux phares de la franchise: Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy. L'autre regroupe 35 joueurs qui s'affrontent en ligne dans une course remplie d'obstacles parfois lancés par de vrais adversaires.

Lors de son dévoilement, j'étais particulièrement positive envers Super Mario 3D All-Stars. J'avais hâte de rejouer à des jeux qui avaient marqué mon enfance. Mais, il y avait un autre clan de joueurs qui ne partageaient pas mon enthousiasme: certains étaient déçus d'avoir un léger remaster de trois jeux rétro à plein prix. Je comprends leur réaction, car j'aurais quand même moi-même préféré un plus petit prix, ou un nouveau jeu. Le 35e aurait été une belle occasion d'annoncer une suite à Odyssey, mais c'est peut-être encore un peu trop tôt. Ou tout simplement pas dans les plans.

La réaction des internautes était cependant un peu plus positive envers Super Mario 35, un jeu à la battle royale joué en ligne. Course contre la montre, chaos d'obstacles, platforming et rage étaient au rendez-vous. Même si les jeux de Super Mario sont déjà souvent appréciés, Super Mario 35 se démarquait. Il avait un petit quelque chose d'original qui complétait parfaitement l'offre de Nintendo. C'était un bon coup.

Et là, ce bon coup ne sera plus jouable à partir du 31 mars 2021. C'est drôle, comme décision.

Je comprends l'idée d'offrir un jeu temporairement dans le cadre d'un anniversaire, mais je crois qu'il s'agit d'une gaffe. Cette campagne avait peut-être pour but de créer de l'engouement en suivant le concept des «drops» comme dans le monde des chaussures, mais le concept ne colle pas à Nintendo. La franchise de Super Mario donne l'allure d'être accessible (sauf pour ses prix) et retirer l'un de ses jeux les plus originaux me fait sourciller.

Un jeu qui se télécharge gratuitement, en plus.

Personnellement, je crois que Nintendo aurait dû vendre Super Mario 35 à un prix raisonnable, le garder dans l'eShop et plutôt y ajouter des mises à jour.

Le contexte mondial était peut-être compliqué en 2020 pour faire une grosse célébration de la plus grande franchise de Nintendo. C'est quand même mieux que rien, mais pourquoi ne pas prolonger le fun?

Super Mario 35 ne sera plus jouable à partir du 31 mars. Super Mario 3D All-Stars sera toujours jouable, mais il ne sera plus possible de l'acheter. Son téléchargement fonctionnera encore, alors pas de panique si vous l'avez retiré de votre Nintendo Switch pour faire de la place.

s

s