Reggie Fils-Aimé quitte GameStop, on lui suggère 10 projets pour occuper son temps

Moins d’un an après s’être joint au conseil d’administration de la chaîne de magasins GameStop, l’ancien président de Nintendo of America, le merveilleux Reggie Fils-Aimé, quitterait déjà le navire.

Le moins que l’on puisse dire est que son départ, qui sera effectif en juin prochain, est pour le moment assez mystérieux. En ce sens, ce n’est pas Reggie qui a annoncé la nouvelle, mais plutôt un document administratif de GameStop, mis en ligne plus tôt cette semaine, qui a vendu la mèche.

Il ne sera d’ailleurs pas le seul à laisser tomber le conseil d’administration de l’entreprise américaine cet été. Huit autres membres feront de même, dont un ancien PDG de Walmart US et l’actuel dirigeant de PetSmart.

Et pourquoi au juste Reggie quitte-t-il GameStop? On n’en a aucune idée, le reste du Web non plus, d’ailleurs. Certes, le document administratif qui a dévoilé la série de départs précise que ceux-ci «n'arrivent pas en raison de désaccord avec [GameStop] sur n’importe quel sujet en rapport à nos opérations, politiques ou pratiques».

Bref, jusqu’à ce que le sublime personnage concerné nous illumine de sa sagesse, on ne le saura probablement pas.

Cependant, une chose est pratiquement certaine, Reggie ne risque pas de s’ennuyer même en laissant tomber son rôle chez GameStop.

D’abord, on ne s’ennuie pas quand on est Reggie Fils-Aimé. Et de deux, le dynamique gestionnaire est impliqué dans un tas d’autres conseils d’administration, dont celui d’une grande entreprise qui fabrique des bateaux et autres accessoires maritimes. Incroyable.

Et, au pire, si jamais il se cherche un nouveau passe-temps, l’équipe de Pèse sur start a planché sur une liste exhaustive de 10 suggestions d’activités spécialement pour lui.

La voici:

Ce n’est pas qu’on n’aime pas Doug Bowser, mais disons qu’avec Reggie... c’était autre chose. On s’ennuie!

