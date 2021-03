Halloween: Jamie Lee Curtis a fait toutes ses cascades dans la suite de 2018

Jamie Lee Curtis a époustouflé ses camarades de tournage en réalisant elle-même toutes ses cascades sur le tournage de la suite d'Halloween de 2018.

• À lire aussi: Avatar 2: Sigourney Weaver a refusé d'avoir une doublure pendant le tournage

• À lire aussi: Halloween Kills: Jamie Lee Curtis qualifie le film de «chef-d'œuvre»

L'actrice de 62 ans a repris son rôle de Laurie Strode dans le film d'horreur, la suite directe du film culte de John Carpenter de 1978, aux côtés d'Andi Matichak, qui jouait Allyson, la petite-fille de son personnage.

Lors d'une récente apparition dans l'émission YouTube We Watched a Movie, cette dernière a révélé que Jamie Lee Curtis s'était notamment elle-même lancée dans la scène finale du film, dans laquelle elle se confronte à son vieil ennemi, Michael Myers.

«La séquence de combat originale qui était la fin originale de 2018 était un combat au corps à corps avec elle et Michael. Et elle se faisait jeter par terre à chaque prise. Je pense qu'il y a eu plus de 30 prises. Jamie a fait toutes ses propres cascades, s'est-elle souvenue. Elle a tout fait avec [le cascadeur]. Elle l'a frappé exactement au même endroit à chaque fois et n'a jamais manqué une marque. Elle était incroyable, et elle jetait son corps par terre, se relevant tout de suite, genre "Allons-y". Son éthique de travail et son engagement sont au niveau supérieur. Elle est tellement incroyablement généreuse», a déclaré l'actrice de 26 ans.

Jamie Lee Curtis a repris son rôle pour deux autres suites d'Halloween: Halloween Kills, qui devrait sortir en octobre, et Halloween Ends, qui sortira fin 2022.

Rejoignez notre serveur Discord!