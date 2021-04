Xbox fait tirer un PC en forme de réacteur d’avion pour Flight Simulator 2020 et on ne sait pas quoi en penser

Xbox s’est associé avec Aorus et Nvidia pour présenter une tour d’ordinateur qui a presque la taille d’un Boeing 777. Vous souhaitez posséder cette œuvre d’art dans votre salon? C’est votre jour de chance, puisque vous pourriez gagner ce PC dans un concours.

Ce concours a été mis en place pour célébrer la nouvelle mise à jour gratuite de Flight Simulator 2020, qui nous fait voyager cette fois-ci en Europe.

Cette dernière mise à jour gratuite nous emmène vers des contrées bien connues: la France, la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg.

Des vestiges du passé aux influences modernes, on pourra survoler des panoramas sublimes allant des villes côtières aux centres urbains, en passant par les célèbres vignobles d’Europe ou d’immenses chaînes de montagnes ainsi que des lieux touristiques connus dans le monde entier. Le tout a bien sûr bénéficié d’améliorations majeures assez impressionnantes.

Toutefois, tel un raton laveur, notre attention a plutôt été captivée par cet énorme objet miroitant que Xbox France a présenté sur son compte Twitter.

Envie de voyager ? ✈️



On te fait gagner un PC unique Microsoft Flight Simulator conçu pour le vol à l'occasion de la nouvelle mise à jour France/Benelux ! 🛫



Pour participer :

➡️ RT + Follow @XboxFR

➡️ Commente avec #MicrosoftFlightSimulator pic.twitter.com/aeDk4nnOWH — Xbox FR (@XboxFR) April 13, 2021

Ce PC pas du tout tape-à-l’oeil est le fruit d’une collaboration entre Aorus, Xbox et Nvidia et est inspiré... non non, reformulons... est littéralement une reproduction d’un réacteur d’avion. On doit quand même admettre que les composantes principales qui se trouvent à l’intérieur de ce monstre ne sont pas mal du tout:

une carte mère Z590 AORUS ELITE AX ;

; une carte graphique NVIDIA RTX 3070 ;

; un processeur Intel Core i7-11700K.

Est-ce que l’idée de mettre la main sur ce réacteur d’avion coupé en deux vous titille l’esprit? Pour participer au concours et courir la chance de remporter ce PC, suffit de suivre les instructions partagées par le compte Twitter @XboxFR.

Pour les joueurs du Québec, nous avons contacté Xbox afin d’avoir plus d’informations sur les règlements du concours et savoir si nous sommes éligibles à y participer. Plus de détails sont à venir. En attendant, vous ne perdez rien à y participer.

Une interrogation reste toutefois: où place-t-on un objet aussi imposant dans la maison?

