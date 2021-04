Marvel: première bande-annonce pour Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings

Projet plutôt mystérieux à ce jour, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, nouvelle franchise cinématographique de Marvel Studios, s’est dévoilée lundi dans une première bande-annonce.

Réalisé par Destin Daniel Cretton, le film qui fait la part belle aux arts martiaux doit arriver en salle le 3 septembre prochain.

L’aperçu diffusé ce matin permet de découvrir le superhéros et maître du kung-fu Shang-Chi, interprété par Simu Liu, qui fera face au groupe terroriste des Dix Anneaux, mené par le Mandarin (Tony Leung), le vilain du moment.

La comédienne Awkwafina sera également du long-métrage scénarisé par Dave Callaham, qui a notamment travaillé sur Wonder Woman 1984.

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings sera le deuxième film de Marvel à paraître en 2021, après Black Widow en juillet prochain. Si la pandémie ne vient pas brouiller les cartes une fois de plus, Eternals doit ensuite suivre en novembre, complété par Spider-Man: No Way Home en décembre.

