Call of Duty: voici les nouveautés de la saison 3 de Black Ops Cold War et Warzone

Black Ops Cold War n’est peut-être le Call of Duty le plus adulé de l’ère moderne, mais on ne peut pas dire qu’Activision le néglige pour autant. Une troisième saison de contenu arrive ainsi pour celui-ci et Warzone ce jeudi 22 avril avec à son bord de nouvelles armes, cartes et autres aventures.

Dès la mise en ligne de la saison 3, les joueurs de Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone auront accès à deux nouvelles armes: la mitraillette PPSH-41 et le fusil de précision Swiss K31. Black Ops Cold War recevra aussi ce jeudi le couteau balistique, qui rejoindra ensuite l’arsenal de Warzone au courant de la saison.

Trois autres armes apparaîtront également dans les deux jeux au cours des prochaines, soit le fusil d’assaut CARV.2, la mitraillette légère AMP 63 et, pour celles et ceux qui préfèrent l’audace, un bâton de baseball.

Au niveau des maps, là aussi, la saison 3 amènera beaucoup de nouveauté. D’abord, Black Ops Cold War aura droit dès jeudi à deux cartes supplémentaires pour les modes de jeu à 6 contre 6: Yamantau, un observatoire soviétique enneigé, et Diesel, un petit village américain. Par ailleurs, Diesel sera aussi accessible dans les parties du volet Gunfight.

Sinon, un peu plus tard lors de la saison, Black Ops Cold War ressuscitera un vieux classique de Black Ops 2, l’excellente carte Standoff. Duga, une autre map destinée quant à elle aux parties à plusieurs équipes, fera également son apparition dans le titre prochainement.

Parlant de vieux classiques, Treyarch profitera d’ailleurs du lancement de la troisième saison pour ramener en tant qu’opérateur un personnage notoire de la franchise, Captain Price, et ajouter à sa sélection de mode de jeux le toujours très drôle «Sticks and Stones».

Comme d’habitude, le studio n’oublie pas non plus le volet Zombies de Black Ops Cold War. Celui-ci recevra une nouvelle région, Duga, et deux véhicules, notamment.

Et Warzone dans tout ça?

Eh bien, en ce qui concerne Warzone, les informations pour le moment sont un peu plus limitées. Depuis la semaine dernière, on sait toutefois qu’un événement majeur doit se dérouler à Verdansk ce mercredi 21 avril dès 15h, heure du Québec.

Cela changera-t-il les fondements du populaire battle royale? Aura-t-on droit à nouvelle carte? Et qu’arrivera-t-il à l’invasion de zombies qui secoue Verdansk? Peu importe la question, on risque d’en avoir la réponse dans quelques heures.

Lancé en novembre dernier, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S et PC. Quant à Warzone, le titre est gratuit sur les mêmes plateformes, tout comme sur les appareils mobiles.

