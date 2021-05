8 jeux vraiment pas chers à découvrir sur Steam

Tout le monde n’a pas le temps ni l’argent à investir dans le dernier AAA qui a le vent en poupe, et vous avez beau ressasser votre bibliothèque Steam de fond en comble, vous ne trouvez plus rien qui vous tente. Pas de panique, Steam regorge de petites pépites parfois peu connues, mais qui méritent toute votre attention.

• À lire aussi: 10 super jeux coopératifs à essayer à deux

• À lire aussi: 13 jeux auxquels vous pouvez jouer avec votre gang à distance

On s’est donc enfoncé dans les abysses de cette caverne pour proposer cette liste de jeux vraiment pas chers pour rendre vos soirées et fin de semaine beaucoup plus divertissantes!

Townscaper (6,69$)

Oskar Stålberg / Raw Fury

Quand vous vous ennuyez et que vous n'avez pas de fun pendant une réunion Zoom, il vous suffit juste d’ouvrir Townscaper. Un petit jeu trop adorable où vous construisez des villes pittoresques de toutes les couleurs. Les choix sont illimités! Stressé, anxieux ou simplement avec 15 minutes à tuer, c’est le jeu que vous devez posséder!

Et oui, on a découvert ce jeu sur TikTok, et alors?

Dorfromantik (11,49$)

Toukana Interactive

C’est le jeu le plus cher de notre liste, mais c’est largement justifié. Si vous voulez pousser la construction un peu plus loin qu’avec Townscaper, Dorfromantik est fait pour vous. Super reposant et calme, c’est le jeu parfait pour tous les fans de city builders qui ne veulent plus passer des heures sur la même partie.

Islanders (6,69$)

GrizzlyGames

Poussez la construction plus loin avec ce jeu de stratégie minimaliste ultra relaxant! Développé par GrizzlyGames, Islanders propose une expérience sans stress où tu peux construire une ville à votre rythme. Malgré les graphismes simplistes et la facilité de jouabilité, le jeu propose une belle palette de couleurs et différents paysages qui n’attendent que d'être découverts.

Un Pas Fragile (2,79$)

Un Pas Fragile Team / Opal Games

Si vous cherchez une expérience ultra courte et mignonne, Un Pas Fragile est parfait. Vous y suivez Camille, une petite grenouille qui rêve de devenir danseuse de ballet. Développé par un groupe d'étudiants, ce mini jeu d’une dizaine de minutes propose une aventure accessible à toute la famille.

Mention spéciale pour le design des personnages qui sont beaucoup trop attachants.

When The Past Was Around (8,99$)

Mojiken / Toge Productions

When The Past Was Around est un jeu d’aventure et de résolution d’énigmes de type point-and-click qui vous propose d’accompagner Eda, une jeune fille d’une vingtaine d’années. Rythmé par une bande-son incroyable et accompagné d’un environnement somptueux, le jeu vous transportera doucement du début à la fin.

Une expérience ultra courte, mais visiblement super riche et intéressante.

Before Your Eyes (11,49$)

GoodbyeWorld Games / Skybound Games

Gros coup de cœur de cette liste de jeux. Before Your Eyes est un jeu d’aventure narratif développé par GoodByeWorld Games. Ce jeu à la première personne offre une expérience inédite, racontant l’histoire d’une âme dans l’au-delà. Le gros plus du jeu? La seule forme d’interaction que vous utiliserez, c’est le clignement de vos yeux.

Revivez les souvenirs du protagoniste durant ce sublime court voyage céleste qui ne vous laissera pas de marbre. 11,49$ à dépenser les yeux fermés.

Rakuen (10,99$)

Laura Shigihara

Jeu de courte durée, Rakuen n’en semble pas moins un chef d'œuvre, si on se fie aux nombreux commentaires qu’il reçoit. Laura Shigihara vous offre une histoire poignante qui aborde le sujet délicat de la maladie de manière unique et pleine de légèreté. Prenez part au voyage au côté d’un petit garçon pour qui tous les moyens sont bons pour échapper à la réalité.

Avec sa musique, ses graphismes et sa scénarisation, Rakuen propose un combo parfait pour une expérience inoubliable.

Cats Organized Neatly (3,49$)

Comment dire? Cats Organized Neatly c’est un jeu de puzzle en 2D développé par DU&I qui vous propose de mettre des chats les uns sur les autres pour rentrer dans 25 plus petits carrés. Il y a genre 30 chats. Oui oui. 30.

Un jeu parfait et zen, surtout pour les fous des chats comme nous.

À REGARDER

s

s