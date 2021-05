PlayStation Store: des dizaines d’excellents jeux en solde à moins de 10 $

Votre collection de jeux a besoin d’être regarnie après plus d’un an de confinement? Le PlayStation Store a pensé à vous et propose cette semaine de gros rabais sur plusieurs excellents jeux PS4 qui, au final, ne vous coûteront pas plus de 10 $!

Certes, il ne s’agit peut-être pas des dernières nouveautés, mais on retrouve dans la sélection quelques classiques AAA, de même que de petites perles de la scène indie qui sauront vous donner des heures de plaisir et d’émotions fortes.

Notons que ces titres PS4 à petits prix proviennent de deux ventes différentes de PlayStation. Certains jeux sont ainsi en solde jusqu’au 27 mai, tandis que d’autres le sont jusqu’au 3 juin. Dans tous les cas, vous avez un peu de temps pour remplir votre panier, mais il ne faudra pas non plus trop tarder!

Pour vous aider, voici quelques rabais qui ont attiré notre attention:

Pour voir l’ensemble des offres du PlayStation Store, c’est par ici.

