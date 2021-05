Henry Cavill pourrait jouer dans le «reboot» de Highlander

Deadline a rapporté qu’Henry Cavill serait en pourparlers pour prendre l’un des rôles principaux dans le reboot de Highlander, dirigé par le réalisateur de John Wick, Chad Stahelski.

Le film original, sorti en 1986, mettait en vedette Christopher Lambert, Sean Connery et Clancy Brown.

Highlander suit Connor MacLeod, un guerrier des Highlands écossaises vivant au 16e siècle. À sa mort en 1536, MacLeod devient immortel. Il fait alors partie d'un groupe restreint d'élus qui ne peuvent être tués que par décapitation. C’est d’ailleurs le film qui a donné naissance à la célèbre phrase «Il ne doit en rester qu’un».

Peter Davis, le producteur du premier film, était originalement à bord du projet. Malheureusement, Davis est décédé en février dernier. Son fils Josh Davis et Neal H. Moritz (The Fast and the Furious) prendraient donc le relais sur la production du projet.

L’intrigue du reboot serait encore méconnue. On ne sait pas non plus si Cavill incarnera un nouveau rôle ou un personnage d'un volet précédent.

Ce serait un projet en or pour Henry Cavill, qui a déjà amassé beaucoup de fans en incarnant des personnages chéris par les geeks de tout genre, de Superman à Geralt of Rivia, en passant par Sherlock Holmes.

Une question reste toutefois: est-ce que Henry Cavill devra reproduire parfaitement le rire de Christopher Lambert pour que le reboot d’Highlander soit une réussite? On lance ça dans l’univers.

