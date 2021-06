Le lancement de la Nvidia RTX 3080 Ti sème la zizanie dans un magasin d’électronique [VIDÉO]

Des images dignes de la folie du Black Friday aux États-Unis ont été partagées jeudi par Kotaku, dans lesquelles on peut voir des gamers désespérés de mettre la main sur la nouvelle carte graphique RTX 3080 Ti.

• À lire aussi: Nvidia annonce des RTX 3080 Ti et 3070 Ti qui sortiront très bientôt

Les stocks presque inexistants de la nouvelle carte de Nvidia se font déjà sentir aux États-Unis, comme on peut le constater dans cette diffusion surréelle du streamer Twitch PrestonALewis, qui attendait en file pour obtenir le fameux périphérique devant un magasin Microcenter de Dallas, spécialisé en vente de pièces d’ordinateurs.

On y voit une centaine de clients entassés dans le stationnement qui attendent fébrilement l’ouverture du magasin pour tenter de décrocher ce qui pourrait visiblement être l’objet le plus rare de la décennie.

Peu avant l’ouverture du magasin, un employé rappelle à la foule qu’ils ne vendront qu’une carte graphique par maison. On entend ensuite un client demander s’il y en aura assez pour tout le monde, et l’employé répond «non».

Au moment d’ouvrir les portes, la masse s’est littéralement ruée vers le magasin pour faire la file (on ne comprend d'ailleurs pas pourquoi ils n'en ont pas fait une au départ).

Capture d'écran Twitch / PrestonALewis

Capture d'écran Twitch / PrestonALewis

On doutait déjà de la disponibilité des cartes lorsque Nvidia a annoncé la 3080 Ti et la 3070 Ti lundi dernier. Une pénurie mondiale de semi-conducteurs a non seulement rendu beaucoup de cartes graphiques très rares, mais aussi extrêmement chères. Nvidia a même averti les consommateurs, en avril dernier que ces problèmes d'approvisionnement continueront tout au long de 2021.

Chose certaine, voir ces images en direct de Dallas rappelle la frustration qui domine chez les joueurs PC présentement, alors que plusieurs sont incapables de mettre la main sur n’importe quelle carte graphique de la série 30 de Nvidia.

