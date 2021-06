Star Wars Jedi: Fallen Order mis à niveau (gratuitement) pour PS5 et Xbox Series X/S

À la recherche d’une bonne excuse pour rejouer à Star Wars Jedi: Fallen Order? Respawn et EA vous en donne une excellente ce vendredi: la mise à niveau pour les consoles de nouvelle génération est maintenant en ligne avec plusieurs améliorations.

En janvier dernier, le développeur californien avait proposé une première mise à jour pour PS5 et Xbox Series X/S, proposant une meilleure fréquence d’images et une résolution un peu plus élevée (sans toutefois atteindre la 4K complète). Ce coup-ci, néanmoins, on parle d’une réelle mise à niveau en bonne et due forme.

Ce faisant, celle-ci, offerte gratuitement à celles et ceux qui possèdent déjà le jeu sur PS4 ou Xbox One, proposera notamment:

Des textures et autres éléments en plus haute résolution

Une résolution en 4K et HDR

Des performances améliorées en mode 60 images par seconde

Des temps de chargement «significativement plus rapides»

On trouvera aussi désormais sur la PS5, comme sur la Xbox Series X lors de la dernière mise à jour, un mode performance qui permettra d’activer la fréquence d’affichage en 60 images par seconde, doublée d’une résolution en 1440p. Sinon, le jeu s’affichera en 4K, à 30 images par seconde.

Notons que la mise à niveau devrait se faire automatiquement sur Xbox Series X/S (grâce à la «Smart Delivery»). Sur PS5, il faudra passer par le PlayStation Store pour télécharger la version adaptée à la nouvelle génération de consoles. D’ailleurs, si vous avez Star Wars Jedi: Fallen Order en version physique, n’oubliez pas d’insérer le disque du jeu avant de procéder!

Aussi, sachez qu’il sera possible de transférer vos sauvegardes d’une version à l’autre. Vous ne perdrez donc pas votre progression en faisant le saut sur votre nouvelle console.

De quoi patienter d’ici à ce que de nouvelles aventures de Star Wars arrivent sur PS5 et Xbox Series X/S!

