Star Wars Jedi: Fallen Order mis à jour pour les PS5 et Xbox Series X/S

Si vous cherchiez une bonne raison de dépoussiérer votre copie de Star Wars Jedi: Fallen Order, Electronic Arts vient de mettre à jour le jeu avec des améliorations spécialement pour les consoles de nouvelle génération.

Gratuite, celle-ci permettra notamment au titre d’offrir une meilleure fréquence d’images et résolution plus élevée, notamment sur PS5 et Xbox Series X.

Voici les détails de la mise à jour, tels que partagés sur le site d’EA:

Xbox Series S

Le nombre d'images par seconde passe à 60 (contre 45 IPS auparavant)

Mode Performances sur Xbox Series X

Le nombre d'images par seconde passe à 60

Ajout de la résolution dynamique de 1080p à 1440p

Mode Normal sur Xbox Series X (mode Performances désactivé)

Le post-traitement est maintenant disponible en 4K

Résolution dynamique de 1512p à 2160p

PlayStation 5

Le nombre d'images par seconde passe à 60 (contre 45 IPS auparavant)

Post-traitement augmenté à 1440p

La résolution dynamique a été désactivée et le jeu s'affiche en 1200p (entre 810 et 1080p auparavant)

Soulignons par ailleurs que si la Xbox Series X bénéficie de deux modes graphiques distincts, les usagers de la PlayStation 5 devront se contenter d’une version un peu moins poussée que celle proposée sur la console la plus performante de Microsoft.

Certes, les performances sur le nouveau système de Sony risquent malgré tout d’être bien meilleures que sur la PS4.

Star Wars Jedi: Fallen Order est paru en novembre 2019 sur PS4, Xbox One et PC, de même que sur Stadia en septembre 2020.

