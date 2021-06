The Witcher: un premier aperçu vidéo de la saison 2 qui se penche sur Ciri

La très attendue deuxième saison de la série The Witcher, diffusée sur Netflix, a eu droit aujourd'hui à un premier (et très bref!) aperçu vidéo, partagé sur les réseaux sociaux dans le cadre de la semaine Geeked du diffuseur web.

D’une dizaine de secondes à peine, le teaser se penche sur Ciri et son entraînement pour devenir sorceleuse.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021

Rappelons que le tournage de la saison 2 de Witcher s’est conclu en avril dernier après plusieurs complications et délais en raison de la pandémie de COVID-19. La production avait débuté en février 2020 avant d’être suspendue, puis redémarrée l’été dernier. On ne connaît toujours pas, toutefois, la date de sortie de la nouvelle saison.

Les principaux membres de la distribution, comme Henry Cavill (Geralt of Rivia), Anya Chalotra (Yennefer), Freya Allan (Ciri) et Joey Batey (Jaskier), seront de retour, et plusieurs nouveaux venus se joindront à la série. Parmi ceux-ci se retrouvent notamment Yasen Atour (Coen), Agnes Bjorn (Vereena), Paul Bullion (Lambert), Thue Ersted Rasmussen (Eskel) et Chris Ulton (Rience).

Soulignons que la série The Witcher n’est pas le seul projet inspiré de l’œuvre du même nom qui soit en élaboration du côté de Netflix. Le diffuseur prépare aussi une prélogie de six épisodes du nom de The Witcher: Blood Origin, et dont l'action se déroulera près de 1200 ans avant l’arrivée de Geralt, de même qu’un film animé centré sur le personnage de Vesemir.

Une convention dédiée à The Witcher en juillet

Image courtoisie Netflix / CD Projekt Red

Par ailleurs, Netflix a aussi profité de la conclusion de sa semaine Geeked pour annoncer la première édition d’une convention dédiée à The Witcher, qui se déroulera le 9 juillet, organisée en partenariat avec CD Projekt Red.

À l’heure actuelle, on ne sait rien de ce qui sera présenté pendant l’événement, si ce n’est qu’on risque d’en apprendre plus sur les (nombreux) projets The Witcher en cours de développement chez Netflix et, visiblement, CD Projekt Red.

En d’autres mots, c’est assez mystérieux, mais on sera assurément à l’écoute.

