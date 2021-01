Tomb Raider: Netflix prépare une série animée inspirée de la franchise

Après Resident Evil, Assassin’s Creed, Castlevania et plusieurs autres, Netflix continue de s’intéresser aux adaptations de jeux vidéo. Cette fois-ci, c’est au tour de Tomb Raider d’attirer l’attention du diffuseur.

Selon des informations de Variety, Netflix préparerait une série animée inspirée des aventures de Lara Croft, dont le scénario se déroulerait après l’histoire des trois derniers jeux développés par Eidos Montréal et Crystal Dynamics.

Tasha Huo (The Witcher: Blood Origin, Red Sonja) sera chargé de scénariser la série, en plus d’agir comme producteur exécutif aux côtés de Dmitri M. Johnson (Sonic the Hedgehog), Stephen Bugaj et Howard Bliss.

Chose certaine, il sera intéressant de voir où se situera le ton et l’allure de cette série animée, surtout lorsqu’on observe à quel point les différentes versions de Lara Croft, tant au cinéma que dans les jeux, se suivent... mais ne se ressemblent pas nécessairement.

Pour le moment, aucune date de sortie n’a été annoncée. On vous tient au courant de ce côté.