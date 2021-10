Un nouveau Splinter Cell serait en préparation chez Ubisoft, affirment des sources

Plus de huit ans après le dernier volet de Splinter Cell, Ubisoft s’apprêterait à raviver la franchise d’infiltration, a rapporté VGC ce mardi.

S’appuyant sur des informations provenant de sources à l’interne, le site Web affirme que l’éditeur aurait donné le feu vert au projet –un jeu de Splinter Cell en bonne et due forme– afin de regagner les fans déçus par le traitement récent de la franchise.

En ce sens, rappelons que les dernières aventures de Sam Fisher sur PC et consoles remontent à août 2013 avec Tom Clancy's Splinter Cell: Blacklist. Depuis, Ubisoft a utilisé des éléments et personnages de la franchise à différentes sauces, notamment dans le jeu mobile Elite Squad et le titre multijoueur à venir XDefiant, faisant grincer des dents certains inconditionnels de la série.

Toujours selon VGC, on ne saurait pas encore exactement où ce nouveau Splinter Cell serait en développement, mais il ne s’agirait pas du studio de Montréal, où plusieurs opus de la franchise ont été conçus par le passé. La production de Blacklist avait cependant été menée par l’équipe d’Ubisoft Toronto.

Par ailleurs, la conception de ce prochain volet en serait encore à une phase préliminaire, mais il existerait une possibilité qu’une annonce puisse être faite en 2022, même si cela est peu probable, ont indiqué les sources du média britannique.

Notons que si la rumeur s’avère fondée, il ne s’agirait pas du seul titre de Splinter Cell actuellement en développement, tandis qu’une aventure en réalité virtuelle pour les systèmes Oculus avait été annoncée l’an dernier.

Évidemment, tant que ces informations ne sont pas confirmées par Ubisoft, ou du moins validées par d’autres sources, tout ceci est à prendre avec un gros grain de sel. Il faudra aussi voir où l’éditeur voit Sam Fisher près d’une dizaine d’années après Blacklist. Cependant, gageons que le retour «officiel» de l’agent secret risquerait de réjouir plus d’un fan de la série.

